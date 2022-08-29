Абаканец добровольно отправил мошенникам полтора миллиона рублей

Житель Абакана много раз слышал о случаях мошенничества по телефону и думал, что, если позвонят ему, он сумеет дать злоумышленникам достойный отпор. Однако знание теории ему не помогло, и мужчина отдал аферистам почти полтора миллиона рублей.

Как пишет newkhakasiya.online, неприятность произошла с потерпевшим на прошлой неделе. После оформления кредита на сумму 1,3 миллиона рублей абаканцу позвонили сотрудники "службы безопасности банка" с типичным в таких случаях предложением: перевести только что полученные деньги на резервный счёт для того, чтобы некие мошенники не смогли ими воспользоваться.

Мужчина, следуя инструкциям неизвестных, послушно перевёл деньги на разные номера. Позже в полиции он признался, что знал о подобных случаях, но это ему не помогло сохранить свои финансы.