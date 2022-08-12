Хлопок у стадиона "Авангард" смутил жителей Ялты

Громкий хлопок в 12 августа днём не на шутку смутил жителей Ялты. Звук, похожий на взрыв, был слышен около стадиона "Авангард", который находится в центре города.

Открытие стадиона "Авангард" в Ялте

По сведениям Pravda.Ru, сильный хлопок и дым над стадионом образовались в результат использования дневного "дымно-звукового салюта". Сегодня в городе состоялось открытие стадиона "Авангард" после реконструкции.

Обеспокоенность горожан вызвана ситуацией в Крыму после взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. До 24 августа на всей территории полуострова действует жёлтый уровень террористической опасности.