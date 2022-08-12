Громкий хлопок в 12 августа днём не на шутку смутил жителей Ялты. Звук, похожий на взрыв, был слышен около стадиона "Авангард", который находится в центре города.
По сведениям Pravda.Ru, сильный хлопок и дым над стадионом образовались в результат использования дневного "дымно-звукового салюта". Сегодня в городе состоялось открытие стадиона "Авангард" после реконструкции.
Обеспокоенность горожан вызвана ситуацией в Крыму после взрывов на аэродроме в Новофёдоровке. До 24 августа на всей территории полуострова действует жёлтый уровень террористической опасности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.