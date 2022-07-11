В Запорожье совершено покушение на главу администрации Мелитопольского района

Киевский режим совершил попытку покушения на руководителя администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

По его словам, это случилось ночью 11 июля. Как пояснил Селиванов, глава администрации района не пострадал. Он отметил, что Сигута продолжает работать, несмотря на угрозы со стороны Украины.

"Ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту", — подчеркнул замначальника ГУ МВД.

Он добавил, что на место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Селиванов пообещал рассказать о подробностях теракта после дополнительной проверки.

Как пояснил замглавы ГУ МВД по Запорожской области, люди, пытающиеся дестабилизировать мирную жизнь на освобождённых территориях, обязательно понесут наказание. Помимо этого, он напомнил, что от диверсий страдает прежде всего гражданское население.