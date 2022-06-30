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Жительница Екатеринбурга использовала украденную карту для покупки корма коту

Происшествия

В Екатеринбурге повар колледжа подобрала банковскую карту, которую потеряла студентка, и расплатилась с её помощью за несколько покупок, пишет tagilcity.ru.

По информации издания, в общей сложности 53-летняя женщина потратила с украденной карты 3,5 тысячи рублей.

Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, студентка обратилась в полицию 25 июня. В мобильном приложении банка она получила сведения о том, что похититель использовал карту для оплаты своих покупок, в том числе корма для кота.

Вскоре оперативники разыскали подозреваемую. Повар колледжа, в котором учится 19-летняя девушка, полностью возместила ей ущерб.

Однако следователи всё равно возбудили в отношении неё уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с банковского счёта". Женщина находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Юлия Миленина
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