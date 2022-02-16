Соседи описали семью оголодавших близнецов: "Дети чистенькие всегда"

Соседи восьмимесячных братьев-близнецов, которых госпитализировали из-за истощения, прокомментировали ситуацию. По словам её знакомых, дети всегда выглядели аккуратно, на них никто не кричал.

"Нормальная (семья. — Прим. ред.). Как их можно судить? Мать молодая — лет 35, наверное. Там и пацаны, и девчонки — много. Если ходили, то чистенькие всегда", — сказал Виктор Васильевич в беседе с Телеканалом "360".

Также мужчина сообщил, что семья с голодными младенцами живёт в четырёхкомнатной квартире. Как подчеркнули соседи, родители пострадавших детей не являются алкоголиками, воспитывают малышей нормально. На них никогда не кричали, отметили собеседники издания.

Ранее правоохранители заявили, что родители госпитализированных младенцев, вероятно, подвергали их физическому и психическому насилию, пытались убить. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание".