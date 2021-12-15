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Эксперт оценил шансы вернуть похищенные хакерами деньги российского банка

Происшествия

Шансы ввернуть средства российского банка, похищенные в результате хакерской атаки, очень малы, заявил специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, комментируя Pravda.Ru появившуюся в СМИ информацию о преступлении.

Эксперт оценил шансы вернуть похищенные хакерами деньги российского банка

"Возврат денежных средств проблематичен… Выводятся денежные средства в основном на биткоин-кошелек… А владельца биткоин-кошелька не установить", — пояснил эксперт.

Он предположил также, что хакеры могли скрыть свои IP-адреса при помощи выхода в интернет через браузер Tor и VPN.

По словам Вакулина, для того, чтобы выйти на похищенные деньги, потребуется восстановить всю цепочку, по которой проходили данные во время хакерской атаки.

"Очень проблематично будет находить… Денежки ушли. Тут просто добавить нечего", — заявил эксперт.

Ранее стало известно о хакерской атаке на один из российских банков, осуществлённой через автоматизированное рабочее место клиента ЦБ РФ в 2020-начале 2021 года. По данным источника РБК, хакеры могли похитить более 500 млн рублей.

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Хакеры из России совершили преступление века
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин
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