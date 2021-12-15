В Совфеде сообщили, что кибератаки против РФ исчисляются миллиардами

В комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны рассказали о многомиллиардных хакерских атаках по объектам России. При этом 45% преступников действуют в США, указали авторы доклада.

"В отношении РФ кибератаки, направленные на важнейшие для государства объекты, ведутся постоянно и интенсивно, при этом их число измеряется миллиардами в год, а основная доля идёт с территории США", — заявили в Совфеде, данные которых приводит ТАСС.

Сенаторы подчеркнули, что информационно-телекоммуникационные технологии можно назвать главным методом влияния на государство. Из-за его слабых мест в области кибербезопасности может возникнуть угроза экономике, общественному и научному развитию, пояснили в комиссии. Также в докладе отметили, что внешние силы таким образом способны нарушить суверенитет. Например, вирус Stuxnet помешал иранской ядерной программе, напомнили члены Совфеда.

Вместе с этим в документе о кибератаках рассказали о попытках вмешаться в деятельность Центризбиркома РФ в ходе выборов в Государственную думу. Они прошли в сентябре этого года.

Ранее гражданин России Олег Кошкин получил четыре года лишения свободы в американской тюрьме. По информации Минюста США, обвиняемый распространял вирусные сайты.

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