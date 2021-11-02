Один из упавших в кипяток новосибирских рабочих скончался в больнице

Один из трёх пострадавших, упавших в яму с кипятком в новосибирском лицее №12 скончался, вое других находятся в реанимации.

"Один из пациентов скончался", — цитирует ТАСС в пресс-службу новосибирской областной клинической больницы.

Возраст погибшего в учреждении не сообщили, как и то, являлся он сотрудников Сибирской генерирующей компании или работником лицея. Не сообщается и о состоянии двух других пострадавших.

ЧП произошло вчера. Ремонтники обследовали подвальное помещение на предмет протечек, когда в здании обвалился пол. Все трое провалились в яму с кипятком. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. По сообщению врачей станции скорой помощи, у мужчин получили ожоги от 50 до 80%. Их доставили в больницу и в срочном порядке перевели в реанимацию. Врачи констатировали состояние пациентов как тяжёлое.

По факту происшествия следственный комитет начал проверку.

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