В яму с кипятком провалились рабочие в Новосибирске: "Все тяжёлые"

ЧП случилось в городском лицее №12. Сотрудники теплового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) проводили ремонтные работы, когда пол в подвале обвалился.

По сообщению СГК, в бригаде были два сотрудника компании и один слесарь из учебного заведения.

"Проводили обследование теплового узла здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются", — цитирует пресс-службу NGS. ru.

Пострадавших доставили в больницу и сразу перевели в реанимацию. По сообщению медиков, все находятся в тяжёлом состоянии с большой площадью ожогов тела.

"Трое пострадавших мужчин. Двое 54 лет, один 35 лет. У всех тяжёлые ожоги от 50 до 80%. Доставлены в областную больницу", — рассказали на станции скорой помощи.

Известно, что по факту происшествия следственный комитет начал проверку.

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