Российские туристы массово отравились в отеле Турции

Появилась информация о массовом отравлении российских туристов в одном из турецкий отелей. Об этом рассказал житель Татарстана Азат Сабиров, у которого на отдыхе пострадали родные.

"У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну – после обеда, на скорой привезли в госпиталь", - поделился Сабиров с РИА Новости.

Так, среди туристов признаки отравления появились порядка у 30 человек. По словам родственника пострадавших, многим стало плохо минувшей ночью, а с утра в субботу их начали госпитализировать. Сабиров также отметил, что у заболевших высокая температура, а врачи турецкой больницы ставят пострадавшим капельницы.

Кроме того, известно, что власти страны планируют завести уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз турецких "пестицидных" мандаринов. По сообщению специалистов, во фруктах нашли высокое содержание "Хлорпирифоса".

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