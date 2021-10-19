В Подмосковье полицейский стрелял в алабая, а попал девушку

В Подмосковье полицейский заметил, что огромная собака повалила девушку на землю и начала рвать на ней одежду. Страж порядка в попытке защитить девушку от алабая выстрелил, но попал не в пса, а пострадавшую.

21-летняя жительница Подмосковья возвращалась домой, когда ей дорогу перегородил огромный алабай. Собака сначала уцепилась за куртку жертвы и пыталась "пристроиться" к ноге, потом повалила на землю и начала "таскать". Спутница жертвы "любвеобильной" собаки вызвала полицию.

Приехавший на место страж порядка взял "на мушку" собаку, но прогремели выстрелы и стало понятно, что попал он в жертву "домогательств", передаёт Telegram-канал SHOT.

По сообщению очевидцев, полицейский выстрелил четыре раза. И пса всё-таки "обезвредил".

Как позже рассказал хозяин алабая, у собаки начался "гон". Он гулял по частному участку без намордника и вылез через щель в заборе. Следственный комитет начал проверку по случившемуся инциденту.