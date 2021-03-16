Почему в СССР не было проблем с бойцовыми собаками

СМИ часто рассказывают леденящие душу истории о том, что собаки "слетают с катушек" и набрасываются на людей. Притом не только на посторонних, но и на собственных хозяев. И даже есть мнение, что некоторые породы надо запретить свободно заводить.

Как вести себя владельцам так называемых бойцовых псов?

Об этом Игорь Буккер поговорил в эфире программы "Точка зрения" с ведущим специалистом московского регионального общества защиты животных "Верный" Натальей Базаркиной.

— Давайте уясним сразу: нет бойцовых собак, как и нет породы алабай. Бойцовые просто выводились для определенных целей…

Их просто надо дрессировать. И тогда не будет возникать ни проблем, ни мифов про породы.

Например, про ротвейлера говорят, что это собака мясника, собака-телохранитель. Какая она может быть бойцовая? Из-за того, что она мощная, устрашающе выглядит? Вы знаете, я могу взять любую дворняжку, натаскать и сделать социально опасной для всех.

В СССР с этим было строго

Стоит вернуться к опыту советского времени, когда был ДОСААФ. Люди, прежде чем завести серьезную породу, ходили в клубы, на семинары, на курсы, сдавали экзамены, стояли годами в очереди. После этого они были все обязаны ходить на площадку, сдавать ОКД (общий курс дрессировки), послушание и защитно-караульную службу, чтобы собаки были правильно воспитаны и вели себя в обществе нормально.

И тогда еще смотрели, чтобы человек не состоял нигде на учете, люди брали справки. Вот это надо сейчас вернуть.

Потому что сейчас заводчики стали не заводчиками, их мало у нас осталось, а разведенцами, лишь бы только денег заработать — неважно кому продают и как в дальнейшем будет складываться судьба щенка, который, кстати, не виноват, что попал в неумелые или равнодушные руки.

Надо, повторюсь, вернуться к тому, чтобы люди проходили курсы и сдавали экзамены, как на оружие. Чтобы умели воспитывать своих собак так, чтобы те никому не навредили.

Чтобы доказывали, что им не опасно доверять содержать такое животное. Вот тогда будет все нормально.

— А есть ли какие-то правила для желающих заводить разных животных под одной крышей? Может быть, нежелательно, чтобы какие-то виды животных с другими соседствовали. Или такого не бывает?

— Я бы не советовала заводить питона, который будет ползать, или какого-то крупного комодского варана…

— И кролика.

— И того же крокодила. Да, кролика или ту же собаку.

Они вырастают и начинают уже примеряться к соседу как к добыче. Потому что у этих пресмыкающихся хладнокровных нет такого интеллекта, как у наших четвероногих друзей. Вот это нельзя.

Что касается птиц… Если у вас собака или кошка не охотится за пределами квартиры, у нее нет инстинкта охотника, то уживутся.

— Рыбку выловить себе кошечка может.

— Это уже виноват хозяин. Снимают видео, выкладывая на YouTube, как кошечка лапкой охотится -это тоже неправильно. Все должно быть в меру.

А еще я категорически против того, чтобы заводить экзотов. Любое дикое животное должно жить в своей стихии.

Не в квартире где-то или в доме, а в своих владениях на воле. Нельзя заводить, допустим, тигра в квартире.

— А как сберечь имущество от питомца? Например, провода от собаки, которой понравилось их грызть?

— Это смена зубов. Да, естественно, надо к этому готовиться. Вы взяли щенка — убирайте провода, для этого придумали плинтусы, поднимайте выше.

Если вы куда-то ушли, тогда не поленитесь, приобретите комфортную клетку и уберите собаку в клетку на время вашего отсутствия, пока она не повзрослеет и не поумнеет. Вы ушли — закрыли, оставили ему игрушку, косточку — он занимается ею и ждет, пока вы придете. И у вас, как говорится, и квартира цела, и собака на месте.

— Вот вы говорите, сейчас появляется много самых разных вещей… Когтедралки для котов появились, но они почему-то предпочитают диваны и кресла… Как быть?

— А это надо приучать. Потому что она здесь поспала, тут же встала и размяла свои когти, потягиваясь. И если сразу на месте не поймали, не зафиксировали, что это нельзя, все — привычка сформировалась.

Просто к любой когтеточке надо приучать.

Нужно всегда думать, что вы хотите и что вы можете ожидать. Как лучше сделать, не навредив ни себе, ни животному.