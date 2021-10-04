Эксперт: в ВСУ не знали точных характеристик ракеты, сбившей Ту-154 20 лет назад

Украинские военные не располагали точными тактико-техническими характеристиками ракеты, которой в ходе учений сбили российский Ту-154 20 лет назад, считает заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

"Тактико-технические данные ракеты были занижены. Наши говорили, что ракета летит 200 километров, а на самом деле, она летела гораздо дальше. Украинские военные, запустив эту ракету, промухали, не ожидали, что ракета перенаправится, возьмёт более крупную цель, как самолёт Ту-154", — заявил эксперт Общественной Службе Новостей.

Напомним, 4 октября 2001 года самолёт Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, по заключению Межгосударственного авиационного комитета, был сбит ракетой зенитного комплекса С-200В, пущенной в ходе учений украинскими военными с позиции в районе Феодосии. Находившиеся на борту самолёта 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.

По словам сына одного из пассажиров сбитого самолёта, одной из причин трагедии могло стать наличие пьяных среди участников учений, о чём рассказали журналистам вышедшие на пенсию офицеры ВСУ.

Сын погибшего пассажира рассказал также, что в районе учений была организована слишком маленькая зона ограничения полётов.

Украина не признала свою вину в произошедшем с Ту-154.

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