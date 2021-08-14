У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с полицией

В Киеве представители ультраправой политической партии "Национальный корпус" устроили акцию протеста у офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Strana. ua.

После того, как лидер партии Андрей Билецкий отказался выполнить требования по досмотру, начались столкновения с представителями правоохранительных органов.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Участники акции начали бросать файеры и дымовые шашки.

От действий митингующих пострадали семь полицейских и один военнослужащий, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.