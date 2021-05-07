Пилот малазийского "Боинга" намеренно запутал "следы" самолёта

Пилот "Боинга" Malaysia Airlines, пропавшего в 2014 году, тщательно спланировал траекторию полёта таким образом, чтобы власти не смогли понять, куда он направляется.

Как объяснил аэрокосмический инженер Ричард Годфри, на исследование которого ссылается Daily Mail, траекторию воздушного судна можно отследить с помощью глобальной радиосистемы Weak Signal Propagation, которая представляет собой связку лазерных растяжек.

Но пилот лайнера Захария Ахмад Шах пересёк только восемь растяжек, после чего, зная, что ночью в выходные дни радары не будут работать, ушёл со стандартной траектории и больше не пересекал существующие коммерческие маршруты. Серия изменений траектории, по словам Годфри, свидетельствует о том, что пилот был активен во время полёта.

Ранее власти предполагали либо самоубийство пилота, либо угон самолёта. Пропавший в марте 2014 года самолёт с 227 пассажирами и 12 членами экипажа до сих пор не найден.

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