На Урале директора одной из местных школ обнаружили мёртвым. Этому предшествовали проверки в образовательном учреждении.
Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в Златоусте.
По информации znak. com, труп мужчины обнаружили в его доме 2 марта. Известно, что незадолго до происшествия в школе, где работал погибший, силовики проводили проверки.
Отмечается, что у мужчины остались четверо детей.
В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, погибший свёл счёты с жизнью.
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