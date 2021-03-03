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Директор уральской школы погиб после проверок в учебном заведении

Происшествия

На Урале директора одной из местных школ обнаружили мёртвым. Этому предшествовали проверки в образовательном учреждении.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в Златоусте.

По информации znak. com, труп мужчины обнаружили в его доме 2 марта. Известно, что незадолго до происшествия в школе, где работал погибший, силовики проводили проверки.

Отмечается, что у мужчины остались четверо детей.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, погибший свёл счёты с жизнью.

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Автор: Максим Щегольков
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