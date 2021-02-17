Мужчина сбросил с балкона третьего этажа пятилетнего сына в Торжке

В Торжке мужчина сбросил с балкона своего пятилетнего сына. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 17 февраля.

"Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка", — цитирует агентство региональное управление следственного комитета.

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