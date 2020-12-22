Конфликт в чате подмосковного дома закончился стрельбой

В Московской области конфликт в чате дома закончился стрельбой. Два человека ранены.

Как сообщает издание vse42.ru, в чате многоквартирного дома возник конфликт между соседями. Одна из сторон решила выйти за рамки электронной переписки и разобраться с соседом.

Мужчина и его сын спустились к своему оппоненту и стали выяснять отношения. В итоге, 57-летний мужчина получил ранение в предплечье, а его сын был ранен в грудь.

Версии участников разнятся: стрелявший утверждает, что двое пьяных мужчин напали на него, поэтому он вынужден был открыть огонь. В то же время, пострадавшие уверяют, что сосед стал стрелять по ним как только их увидел.

В обстоятельствах конфликта предстоит разобраться правоохранителям.