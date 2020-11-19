В Новосибирске воспитатель тушила спички о руки детей. Идёт проверка

Следственный комитет проверит информацию об издевательствах над детьми в одном из детских центров Новосибирска.

Местные СМИ со ссылкой на горожанку сообщили, что воспитатель детского центра языкового развития и творчества "Чеширский кот" издевалась над двумя сыновьями женщины. Жительница Новосибирска утверждает, что воспитатель тушила спички о руки её мальчиков и оказывала на них моральное давление.

Как сообщает ТАСС, в детском центре на обвинения ответили, что "конфликт был выдуманным".

Мать мальчиков обратилась в полицию и инспекцию по делам несовершеннолетних.

Процессуальную проверку по указанным фактам проводит Следственный комитет.