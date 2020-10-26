В Забайкалье осудят отца, три года избивавшего своих детей

В Забайкальском крае завершено расследование дела в отношении 44-летнего местного жителя, который на протяжении трёх лет избивал своих детей.

По версии следствия, с 2017 года отец, будучи в состоянии опьянения, систематически избивал и оскорблял двух своих детей. При этом, мужчина кидал в них различные предметы, например, швабру и молоток.

Как сообщает портал zabrab75. ru, дети обвиняемого не выдержали такого отношения с его стороны и сами обратились к правоохранителям. После этого их отца задержали и заключили под стражу.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователи обратились в органы опеки для постановки семьи на учёт.