В США школьник угнал автобус и спровоцировал погоню с полицией

В американской Луизиане школьник угнал автобус, устроил гонки с полицией и врезался в газопровод.

В городе Батон-Руже 11-летний ребёнок пробрался в школьный автобус, завёл его и угнал. Узнав о происшествии, полицейские пустились в погоню за юным водителем. Догнать автобус пытались десятки полицейских, которые на патрульных автомобилях преследовали его через несколько районов города.

В итоге автобус врезался в газопровод, а затем в дерево, и на этом погоня была окончена. Как сообщает "Российская газета", сейчас ребёнок взят под стражу и помещён в специальный центр содержания несовершеннолетних.