В Хабаровском крае в 24 километрах от населённого пункта Циммермановка перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 45 пассажиров.
В результате ДТП пострадали десять человек, они были госпитализированы.
"В опрокинутом автобусе было 45 человек, предварительно, пострадали десять из ни", — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.
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