Автобус с 45 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 24 километрах от населённого пункта Циммермановка перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 45 пассажиров.

В результате ДТП пострадали десять человек, они были госпитализированы.