В Рязани дети получили ожоги роговицы глаз во время дезинфекции классов

Рязанская прокуратура проводит проверку по факту получения учениками местной школы №62 ожогов роговицы глаз.

Как сообщает портал regnum. ru, происшествие случилось 10 сентября. Сотрудники прокуратуры обратили внимание на информацию, которая распространялась в местных СМИ и социальных сетях.

Портал "МедиаРязань" сообщил, что в одном из кабинетов аппарат для дезинфекции воздуха проработал не менее трёх часов без перерыва. В итоге ожоги роговицы глаз получили девять учащихся школы.

Сейчас в образовательном учреждении несколькими ведомствами проводятся проверки. После сообщений об инциденте в школу выехал главный офтальмолог и главный педиатр региона.

В местном управлении образования и молодёжной политики пояснили, что аппарат для обеззараживания воздуха был включен в связи с тем, что поступали сообщения о контакте одного из учащихся школы с больным коронавирусом.

Областной прокуратурой по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц.