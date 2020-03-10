В Хабаровске сотрудница банка прогнала преступника, который хотел совершить ограбление.
Утром 10 марта мужчина, вооруженный ножом, зашел в отделение банка и стал требовать деньги. Сотрудница банка не стала выполнять его требования и смогла дать отпор злоумышленнику.
В результате мужчина ушел из банка ни с чем.
Женщина получила порез руки, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники полиции ищут преступника.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что женщина 8 марта убила охранника в московской школе.
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