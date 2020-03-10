В Хабаровске сотрудника банка прогнала грабителя с ножом

В Хабаровске сотрудница банка прогнала преступника, который хотел совершить ограбление.

Утром 10 марта мужчина, вооруженный ножом, зашел в отделение банка и стал требовать деньги. Сотрудница банка не стала выполнять его требования и смогла дать отпор злоумышленнику.

В результате мужчина ушел из банка ни с чем.

Женщина получила порез руки, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники полиции ищут преступника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что женщина 8 марта убила охранника в московской школе.