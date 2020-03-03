В Омске мать убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

Жительницу Омска, которая убила собственную двухлетнюю дочь, хотели приговорить к 13 годам лишения свободы, но суд снизил меру наказания до 11 лет колонии.

"Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год", — уточнили в прокуратуре Омской области, добавив, что решение суда не вступило в силу.

Убийца не признала вину

28-летняя жительница Омска, как установило следствие, 9 мая 2019 года, когда произошло убийство, была в нетрезвом состоянии. Ее двухлетняя дочь ела хлеб и накрошила. Пьяная мать разозлилась и стала с силой заталкивать хлебные крошки и куски булки в рот малышке. Девочка задохнулась и умерла.

Следователи выяснили, что мертвое тело ребенка вынес из дома сожитель осужденной. Тело девочки до сих пор не найдено, а о преступлении стало известно только шестого июня, когда знакомая убийцы сообщила о пропаже малолетнего ребенка.

Мать отрицает вину, настаивая на том, что ее дочь убил сожитель.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о матери, которая убила сына-инвалида, который не хотел учить математику.