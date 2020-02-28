Россиянка случайно убила сына-инвалида, не желавшего учить математику

9-летний сын-инвалид 39-летней москвички отказывался учить математику. Чтобы прекратить капризы ребенка, женщина ударила его в грудь, не справившись со злостью.

Когда она поняла, что ребенку стало плохо (ее сын начал хрипеть и кашлять), женщина вызвала скорую, однако мальчик скончался еще до приезда врачей. Инцидент произошел 26 февраля.

Известно, что мальчик хорошо учился, причем в обычной школе, несмотря на инвалидность.

Сына - в морг, мать - к психиатрам

Женщина после смерти сына заявила, что убьет себя из-за гибели сына. Ее отправили в психиатрическую больницу.