СК РФ показал жуткие кадры из квартиры напавшего на свою семью с ножом

На YouTube-канале СК РФ 27 февраля опубликованы жуткие кадры из квартиры, где мужчина напал на собственную семью с ножом, а затем поджег помещение.

Видео с места происшествия в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью

На кадрах — обожженые панели квартиры, а также холодное оружие, которым, скорее всего, злоумышленник исполнял свой безумный план.

Убийство в порыве ссоры

"По информации следствия, мужчина напал на свою семью с ножом в ходе ссоры с женой. Он также попытался сжечь квартиру, после чего совершил самоубийство. Известно, что потерпевшая женщина работала мировым судьей, а ее муж — в отделе продаж в автосалоне. Все члены семьи жили вместе. В настоящий момент выясняется, какие обстоятельства стали причиной преступления", — сообщили в региональном управлении СК РФ.

После того, как в полицию обратилась 37-летняя потерпевшая, на место происшествия выехала оперативная группа. Правоохранители нашли тело погибшей девочки четырех лет, а также труп 36-летнего мужчины во дворе дома. Жительницу Липецка и ее старшую дочь с тяжелыми травмами доставили в больницу.