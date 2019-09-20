Автобус с пассажирами попал в ДТП в Новой Москве

По информации столичного управления ГИБДД, авария с участием пассажирского автобуса произошла на Киевском шоссе в Новой Москве.

Согласно сообщению, на 57 километре Киевского шоссе в четверг вечером перевернулся автобус с пассажирами. В салоне на момент аварии находились 15 человек, которые, по информации СМИ, ехали на склады магазина «Детский мир».

По предварительным данным, пострадали одиннадцать человек, никто не погиб.

Позже в ГИБДД уточнили, что автобус съехал в кювет, но удержался на колесах, не опрокинувшись. Серьезно повреждена его передняя часть, отвалился задний бампер. На место прибыли машины скорой помощи. Шесть человек госпитализировали, еще пятеро отделались легкими травмами. Одного мужчину пришлось доставлять в больницу санитарным вертолетом.

"До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада, постоянно поддерживая и контролируя состояние пострадавшего", - сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

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Фото: пресс-служба ГИБДД МО