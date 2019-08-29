Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в аварии в Орегоне, когда пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает агентство Autoblog со ссылкой на заявление ее семьи.
Испытания проходили на сухом дне озера пустыни Алворда. Комбс пыталась разогнаться до 619 миль в час (почти 996 километров в час).
Американку называли "самой быстрой женщиной на четырех колесах", уточняет издание The Washingtom Post. В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 километров в час. В 2016 году она установила новый рекорд - 769 километров в час. Комбс также известна по работе в телепрограмме "Разрушители легенд".
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