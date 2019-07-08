Подросток из Москвы поджег себя в ходе игры в "каскадеров".
Об этом СМИ сообщает источник в правоохранительных органах столицы.
Согласно предоставленной информации, трое подростков 12-13 лет обливали друг друга горячей жидкостью и поджигали. В результате этого один из детей получил ожоги.
Насколько серьезные ожоги заработал подросток, играя в "каскадеров", пока остается неясным.
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