По меньшей мере 10 человек пострадали в Кабуле, столице Афганистана, при подрыве автобуса с представителями Министерства по делам Хаджа и религии.
Об этом сообщает первый афганский круглосуточный канал новостей Tolo News.
Согласно предоставленной информации, взрыв произошел сегодня, 27 мая, во втором полицейском округе Кабула.
Отметим, что ни одна из террористических группировок пока не заявила о своей причастности к теракту.
Напомним, что специалисты из Министерства по делам Хаджа в исламских странах занимаются вопросами, связанными с совершением Хаджа и Умры.
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