Сбой в электроснабжении нарушил работу Совета Федерации

Совет Федерации не смог своевременно начать очередное заседание утром 22 апреля. Причиной этому стал сбой электроснабжения в здании верхней палаты российского парламента. Открытие заседания отложено до устранения проблем.
Рабочий день сенаторов, согласно проекту повестки, должен быть начаться с выступления главы Национального собрания Кувейта Марзука Аль-Ганима. Также на 22 апреля запланированы доклады министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и председателя Самарской Губерской Думы Геннадия Котельникова.
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