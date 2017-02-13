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Источник Правда.Ру

В США массовая эвакуация: рушится гигантская плотина. ВИДЕО

Происшествия

В эти часы в США происходит крупная катастрофа: разрушается самая высокая в США плотина Oroville, построенная в окрестностях калифорнийского города Оровилл, откуда власти уже эвакуировали около 130 тысяч человек.

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Фото: AP

Из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды в реках резко повысился, конструкция дамбы подверглась эрозии, а экстренный слив воды привёл к дополнительным повреждениям.

Шериф округа заявил, что размыв аварийного водосброса приведет к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Сброс воды был усилен до 2,8 тыс. куб. м в минуту.

"Объявлена срочная эвакуация из нижних частей города Оровилл, а также районов вниз по течению реки. Это НЕ учебная тревога. Это НЕ учебная тревога", — сообщается в официальной странице Facebook округа Бьютт в Калифорнии.

Для эвакуированных жителей подготовлено временное прибежище в городе Чико округа Бьютт.

По словам шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, несмотря на угрозу разрушения, всё же сохраняется шанс восстановить работу дамбы и "предотвратить кризис". По данным местных спасательных служб, разрушение конструкции происходит, но не так быстро, как это прогнозировалось.

Выдержит ли разрушающийся водосброс самой высокой в США плотины Oroville в Калифорнии, покажут ближайшие часы, сообщает департамент водных ресурсов штата."Следующие несколько часов будут особенно важными для определения того, останется ли неповрежденной бетонная конструкция на вершине водосброса и помешает ли огромным бесконтрольным потокам воды", - говорится в пресс-релизе.﻿

Власти расположенного по соседству округа Юба штата Калифорния выпустили предупреждение о том, чтобы местные жители не предпринимали никаких поездок в сторону Оровилла.

По данным телеканала KCRA, в городах и населённых пунктах, где проводится эвакуация, зафиксированы случаи мародёрства. По словам офицера полиции города Оровилл, несколько правонарушителей задержаны.

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LiveCopter 3 surveys Oroville auxiliary spillway
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