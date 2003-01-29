ЦРУ прячет Ноев ковчег

В восточной Турции, неподалеку от границ с Ираном и Арменией, высится покрытая вечными снегами гора. Высота ее над уровнем моря всего 5156 метров, рядом с тибетскими восьмитысячниками несерьезная цифра. Однако уже не одно тысячелетие она является знаменитейшей горой планеты. Это Арарат.

Последний причал ковчега

В прозрачном воздухе раннего утра, когда облака не закрывают ее ослепительно-белые заснеженные пики, гора царит над окружающим пейзажем. Но те, кто вышел на заре полюбоваться Араратом, не забывают внимательно осмотреть оба сверкающих пика: не виден ли где на их склонах силуэт громадного корабля…

Вот уже две тысячи лет христиане уверены, что именно к этой горе причалил Ноев ковчег. В иудейской вере Арарат начали поминать гораздо раньше. Сказание о ковчеге донесли до нас шумерские и вавилонские таблички, в которых, правда, вместо Ноя употреблялось трудное для запоминания имя Ут-Напиштим. Исламские легенды тоже повествуют о Ное (Нухе) и его громадном корабле. Только место его стоянки в горах арабы называют Аль-Джуд (Вершины).

Мысль о том, что некий корабль может многие тысячелетия пребывать на вершине высокой горы, не так уж невероятна. Мифы о грандиозном наводнении, которое уничтожило все достижения прошлой цивилизации, не лишены основания. И ковчег, принесенный на вершину разгулявшейся водной стихией, мог остаться там во вполне сохранном состоянии, попав в ледовый плен. Между двумя пиками Арарата медленно сползают вниз мощные ледовые языки. В их толще достаточно холодно для того, чтобы сохранились сооружения из толстых бревен, которые были "просмолены тщательно снаружи и внутри".

И от яда, и от безответной любви

В античные времена и в средневековье сохранность Ноева ковчега принималась без каких-либо сомнений. О том, что на Арарате видно нечто похожее на корабль, рассказывали те, кто, путешествуя с караванами в Персию, проезжал по Анатолийскому плоскогорью. Некоторые даже приобретали изготовленные из обломков ковчега амулеты для защиты от недугов, несчастий, ядов и безответной любви.

Беросс, вавилонский летописец, в 275 году до нашей эры писал о "корабле, который приплыл в Армению и опустился на грунт". Такую же информацию дает иудейский летописец Иосиф Флавий (1 год н. э.): "Одну часть корабля можно обнаружить еще и сегодня в Армении. Там люди собирают смолу для изготовления амулетов…"

В последней трети XV века проезжал мимо Арарата знаменитый Марко Поло. В его книге "Путешествия венецианца" написано: "В Армении на вершине высокой горы покоится Ноев ковчег, покрытый вечными снегами, и никто не может туда забраться, потому что снег никогда не тает".

Многочисленные путешественники, описывая Арарат, не отваживались сами совершить восхождение, чтобы узреть священный ковчег. И не только из-за крутизны скал.

Францисканский монах Одерих докладывал Папе в Авиньон в 1316 году: "Люди, живущие там, рассказывают, что никто не забирался на гору, так как это могло не понравиться Всевышнему…"

Под защитой Всевышнего

Легенда о том, что Бог не позволяет людям тревожить ковчег, жила вплоть до нашего века. Немецкий естествоиспытатель доктор Фридрих Паррот, профессор Дерптского университета, предпринял в 1829 году первое официально задокументированное восхождение. Он писал о своих проводниках: "Они все были твердо убеждены, что ковчег лежит на вершине Арарата до нынешних дней и что ни один человек не должен к нему приближаться".

Доктор Герман Абих, тоже немец и профессор минералогии Дерптского университета, восходил на Арарат в 1845 году. Эта экспедиция нашла только огромные отпечатки — следы на ледниках и возле самойвершины горы, будто оставленные днищем сползавшего корабля. И обработанные человеческими руками почерневшие деревянные балки в местах, где деревьев днем с огнем не сыскать.

Исследователи XIX века единодушно решили, что ковчег постепенно сполз по склону горы и развалился на многочисленные обломки, которые вмерзли в один из ледников.

Их экспедиции возродили интерес к тайнам, укрытым на горе. Появились сообщения о богомольцах, направивших свои стопы на поиски святой реликвии, о пастухах, гонявшихся за заблудившимися животными, и о людях, собиравших деревянные части и смолу с ковчега. Подобные рассказы тщательно собирались как свидетельства чудес Господних. Тогда многие были уверены, что, поднявшись высоко на гору, не избежать болезни, а то и смерти. О причинах этого -- разреженном воздухе, низком давлении, выбросах вулканических газов -- они, конечно, не знали. И списывали все на гнев Божий.

После землетрясения и извержения 1840 года на нижнем конце Черного ледника, плотно покрытого слоем темной вулканической пыли, возникла глубокая расселина глубиной около 280 метров, названная Ахорской пропастью. На дне ее скапливаются талые ледниковые воды. Возможно, ковчег, целые века пролежавший открыто на горе и доступный взглядам путешественников и пастухов, оказался разрушен этим катаклизмом. А может, ледник аккуратно накрыл его своим языком и спрятал от любопытных глаз.

Что нашли турки?

Поразившее мир сообщение турецких властей о найденной части ковчега было опубликовано только в 1883 году. То есть после целого ряда землетрясений. Турецкие правительственные чиновники, среди которых находился также атташе британского посольства в Константинополе, в 40-х годах ревизовали разрушения, принесенные катастрофой 1840 года, и наткнулись на некое громадное сооружение.

Коричневого цвета мощные балки торчали из ледника. Участники комиссии определили на глаз размеры объекта: высота — 17 м, длина — около 180 м. Им удалось проникнуть только в три довольно больших внутренних отсека, поскольку все другие помещения были заполнены льдом. Но дальнейшие исследования объекта прекратили, ибо нависший громадный язык ледника грозил обрушиться в любое мгновение.

С большим опозданием доклад о находке появился сначала в константинопольских изданиях, а позже в британской газете "Профетик мессенджер". Однако вместо того чтобы побудить ученых и археологов к поиску ковчега, сообщение комиссии послужило основой для оттачивания пера борзописцев. В "Чикаго трибьюн" сообщалось, что местным жителям это огромное сооружение известно уже давно, однако они не рискуют к нему приближаться, "так как видели, как какое-то страшное привидение выглядывало из окна". А в "Нью-Йорк Уорлд" даже пообещали, что вскоре "инженеры турецкой комиссии, проникшие в третий отсек ковчега, обнаружат там оригинал вахтенного журнала Ноя и его сыновей…"

Так бы и ехидничали до сих пор, если бы во время Первой мировой войны не произошло очень важное событие.

Под крылом самолета — странный объект

Летом 1916 года экипаж лейтенанта Росковицкого на разведывательном самолете императорских военно-воздушных сил пролетал над Араратом. У летчиков было конкретное задание: контроль передвижения турецких военных отрядов возле российских границ. В одной из расселин они заметили полузамерзшее ледниковое озеро. В том месте, где из него вытекал ручей, Росковицкий разглядел остов громадного корабля, накрененный на один борт. В статье, написанной им в 1939 году для калифорнийского журнала "Нью-Иден мэгэзин", читаем: "Мы были очень озадачены необычными размерами объекта: при ближайшем рассмотрении он казался таким длинным, что его легко можно было принять за линкор. Он наполовину находился под водой".

Вернувшись на базу, Росковицкий доложил начальству о неожиданном открытии. Донесение было немедленно отправлено в Петроград. Получив его, царь распорядился послать на Арарат исследовательский отряд. С большими трудностями исследователи через месяц добрались до ковчега. Они тщательно обмерили его, сделали чертежи основных узлов, сфотографировали полностью и по частям. Доклад комиссии, результаты обмеров, образцы и фотографии были отправлены царю со специальным курьером. Но получил ли их Николай II? Ведь это был февраль 1917 года. Ходили слухи, что документы попали в руки Льва Троцкого…

Похоронить как очередную утку эту историю нельзя, поскольку имеются и другие свидетельства солдат и офицеров царской армии. Полковник Александр Коор также знал о работе поискового батальона, в которой принимал участие его друг, фельдфебель Руянский. Фельдфебель рассказывал, что отряд нашел у кромки ледникового озера громадный корабль, лежавший частично под водой. Внутренние помещения корабля были разделены на отсеки, а на дощатом полу были видны следы ржавчины.

Нашлись свидетели и среди курдов. Опрошенные Ч. Берлицем в 1985 году, они рассказывали о том, что русские военные возле озера Кюп на Агри-Дагхе обнаружили Ноев ковчег. Это открытие русские ознаменовали криками "ура", выстрелами из ружей и револьверов и распитием спиртного. Ковчег, по их мнению, и сейчас лежит на том же месте.

За последние 50 лет предпринимались многочисленные одиночные и групповые законные и незаконные попытки подняться на Большой Арарат и найти то, что осталось от Ноева ковчега. Но политика местных властей, погодные условия, отсутствие средств, личные амбиции и недостаточная подготовка членов экспедиций не позволили никому добиться успеха. Самые стойкие из "ковчегофилов" надеются, что Турция когда-нибудь начнет серьезные научные изыскания.

Ищите, Шура, ищите…

Странно, конечно, что ковчег до сих пор не найден. Но разве мало других — столь же маловероятных — слухов о далеком прошлом только спустя тысячи лет получили подтверждение? Так, имелись многочисленные легенды о Трое и бессмертная "Илиада" Гомера, но человечество привыкло считать Троянскую войну придумкой древних греков. И только Шлиман поверил в эту сказку, начал активные раскопки и действительно нашел разрушенную многолетней войной легендарную Трою. И древние города Месопотамии, покоившиеся под песчаными холмами в пустыне, удалось обнаружить только благодаря рассказам арабских кочевников о том, что на этих холмах попадаются обломки кирпича и черепицы. Почти полностью сохранившиеся римские поселения Геркуланум и Помпея, 1500 лет тому назад засыпанные вулканическим пеплом, раскопали лишь в прошлом веке.

Значит, не сбор слухов, документов и рассказов очевидцев, а организация серьезной экспедиции, снабженной всем необходимым современным оборудованием включая радары, сможет дать окончательный ответ на вопрос, есть ковчег на Арарате или мы его придумали.

Под грифом "секретно"

ЦРУ рассекретило документы, касающиеся "возможных останков Ноева ковчега на горе Арарат в Турции". Исследователи с энтузиазмом кинулись изучать архисекретные бумаги…

Давно ходили слухи о том, что с конца 40-х годов в ЦРУ собирали документальные свидетельства об объекте, укрытом в ледяной могиле на склоне горы Арарат. Ковчеговеды утверждали, что в архивах ЦРУ хранятся под грифом "совершенно секретно" многочисленные фото- и кинодокументы. Таинственные "источники" рассказывали о "секретной экспедиции в Турцию", которая якобы была организована правительством США. По их словам, ковчег был найден и тайно вывезен на территорию одной из военных баз США.

Маловероятно? Кто знает? Бывший оперативник ЦРУ Дино Бруджиони, например, утверждает, что он своими глазами видел несколько снимков, на которых отчетливо видны "три огромные изогнутые деревянные балки".

Безусловно, если бы ЦРУ действительно обнаружило останки древнего гигантского судна, они стали бы главным научным и археологическим открытием века. Но пока не ясно, собирается ли управление рассекретить и вещдоки вслед за документами, или их на самом деле просто не существует.

"Корпорация Тсирах"

Первый из пресловутых рассекреченных материалов относится к 1992 году и представляет собой письмо в ЦРУ с просьбой о содействии от Чарльза П. Аарона, чья должность обозначена как "эксперт и руководитель операции "Корпорации Тсирах" по поиску легендарного судна Ноя". Операция продолжалась в течение нескольких лет, ее поддерживали покойный астронавт Джеймс Ирвин, а также несколько американских сенаторов и конгрессменов. Аарон считал, что в распоряжении управления имеется техническое средство, способное видеть сквозь многометровую толщу льда, и запрашивал управление о возможности его использования для поиска ковчега".

В ответной записке отмечалось, что при анализе "существующих изображений" горы Арарат "не удалось убедительно идентифицировать ковчег. Значит ли это, что у ЦРУ нет никаких серьезных свидетельств существования Ноева ковчега? Когда дело касается ЦРУ, ничего нельзя сказать наверняка…Ответ "Корпорации Тсирах" датирован 21 января 1993 года. И эта же дата стоит на еще одном любопытном документе — "просьбе рассекретить изображения Ноева ковчега для телевизионной программы", на которую ЦРУ ответило отказом.

Сам собой напрашивается вопрос: как могло ЦРУ отказаться рассекретить то, что названо "несуществующим" в ответе на запрос "Корпорации Тсирах"?

Нужны ли "дополнительные изыскания"?

Несмотря на то, что изображений ковчега в документах ЦРУ якобы не существует, дискуссия о них продолжалась. Заместитель директора управления по науке и технологии в рапорте от 7 февраля 1994 года сообщил, что ему "были предоставлены копии изображений ковчега на горе Арарат, хранящихся в отделе по анализу изображений, но мы не смогли убедительно идентифицировать на них Ноев ковчег". А заканчивается рапорт тоже любопытной фразой: "В настоящее время не предпринимается никаких попыток провести дополнительные изыскания в районе горы Арарат".

"Главные" изыскания уже проводились?

В ответе от 15 февраля на запрос из дирекции ЦРУ сообщалось: "Мы сомневаемся, что даже самый тщательный анализ снимков горы Арарат может дать какой-нибудь убедительный результат… Исчерпывающий анализ потребует сбора всех видов изображений, сделанных всевозможными видами технических средств за последние тридцать лет. Снимки этой территории последних 18 месяцев уже есть в нашем распоряжении; на извлечение остальных из различных архивов понадобится от четырех до шести недель. Когда они будут доступны, мы сможем закончить анализ". Результатов "законченного анализа" в рассекреченном блоке нет.

Кто украл ковчег?

И что же в итоге можно заключить после изучения документов ЦРУ по Ноеву ковчегу? С уверенностью можно сказать только одно: информация в них, мягко говоря, противоречивая. На первый взгляд, кажется, что эти документы опровергают сам факт наличия у ЦРУ информации о ковчеге и его местоположении. Тогда более чем странно выглядит "отказ предоставить изображения Ноева ковчега". Как и отсутствие планов проводить "дополнительные изыскания". Следует ли из этого, что подобные изыскания уже проводились в прошлом? Если да, то каковы результаты?

И если ЦРУ не смогло "убедительно идентифицировать Ноев ковчег", значит, что-то все же было обнаружено?

Почему не обнародовали всю имеющуюся информацию? Может быть, потому, что аэрофотосъемка склонов Арарата вскроет возможности шпионского потенциала ЦРУ. Хотя этот аргумент звучит неубедительно, ведь снимки были сделаны много лет назад, и шпионские акции прошлого уже никого не интересуют. Более правдоподобна версия, что ЦРУ опасается протеста общественности. Ее недвусмысленно выразил Роберт Симмонс: "Что произойдет, если будет доказано, что ковчег и в самом деле века хранился во льду Арарата до тех пор, пока американцы попросту не выкрали его?"

Кто знает, нет ли в пресловутом "Ангаре 18" еще одной кладовки, где пылятся части "изготовленного из дерева гофер" плавсредства, на котором много тысячелетий назад спаслись от потопа наши праведные предки.

Два тысячелетия поисков и находок

* 275 г. до нашей эры. Вавилонские источники утверждают, что паломники поднимались на Арарат к Ноеву ковчегу и вырезали амулеты из окаменелой смолы, покрывавшей его бока.* 50 г. н. э. Иудейский историк Джозефус упоминает о пилигримах, ходивших к Ноеву ковчегу.* 620 г. Хусейн Эль Маджин Багдадский пишет, что римский император Ираклий совершил паломничество к ковчегу.* 1255 г. Гийом из Рюсбрека рассказывает о приключениях благочестивого Якоба, которому Бог в ответ на его молитвы показал ковчег.* 1854 г. Хаджи Иераам и его отец провели троих британцев к останкам ковчега.* 1876 г. Виконт Джеймс Брис в своей книге "Путешествие на Кавказ и Арарат" рассказывает о деревянных орудиях, которые он нашел на высотах, где нет ни одного деревца.* 1883 г. Турецкая комиссия публикует отчет о разрушениях после землетрясения 1840 года, в котором упоминает найденный полуразрушенный ковчег.* 1887 г. Иоанн Иосиф, кардинал Ноури, архиепископ и представитель Папы в Малабаре, Индии и Персии, предпринимает три попытки взойти на Арарат. Он утверждает, что видел ковчег на седловине между пиками Большого и Малого Арарата. Турция категорически отказывается от предложения Ноури привезти ковчег на мировую ярмарку в Чикаго.* 1916-17 гг. Российский царь Николай II отправляет военно-картографическую экспедицию на Арарат. В революционной неразберихе все материалы экспедиции исчезают.* 1939 г. Новозеландец Хардвик Кайт находит очень древние обработанные куски дерева высоко на склонах Арарата.* 1943 г. Американский военный Эд Дэвис видит огромные обломки ковчега в ущелье Ахора.* 1948 г. Крестьянин Шакру Арсент рассказывает о том, что во время необычно жаркого лета видел окаменевшие останки ковчега.

В погоне за ковчегом

Признанный авторитет в среде ковчегоманов Робин Симмонс уверен, что знает, где находится корабль Ноя. Публикуем сокращенную версию его статьи из интернета.

В кругах энтузиастов широко известен рассказ Джорджа Хагопиана, который видел ковчег и даже лазил на него во время восхождения на Арарат в 1904 году. То есть примерно тогда же, когда мой дед жил в тех краях и работал врачом.

Мальчиком я обожал слушать рассказы о его приключениях в довоенной России. Он жил буквально у подножия легендарной библейской горы. Даже названия поселений в тех местах сохранили древние корни и переводятся как Деревня Ноя, Первый Виноградник, Дом Хама, Первый Рынок и Место Высадки. Правда, теперь многие из них заменили новыми…

Дед говорил, что курды и армяне, рассказывая о ковчеге, упоминали одно и то же место -- "высоко на северном склоне, немного ниже седловины" -- и даже показывали его на фотографии.

Рассказы деда произвели на меня сильное впечатление. Недостатка в свидетельствах нет и теперь: практически каждые 2 года появляется либо новая книга, либо новые сенсационные фотоснимки. К сожалению, большинство из них не выдерживают никакой критики. Как просеять эти почти непроверяемые свидетельства и добраться до зерен истины?

Одно из самых впечатляющих свидетельств о ковчеге принадлежит американцу Эду Дэвису. Он служил в инженерном подразделении вооруженных сил США, которое во время Второй мировой войны строило "дорогу жизни" из Турции в Россию. Однажды жители одной из деревень у подножия Арарата согласились показать ему ветхозаветный ковчег. После нескольких дней пути -- сначала на лошадях, потом пешком -- они добрались до пещеры, которую украшала странная надпись "Красивый и старый". Там хранились артефакты с ковчега: масляные светильники, глиняная посуда, древние орудия -- все, что местные жители веками находили на ледниках Арарата.

На следующий день пути проводник показал на подковообразную расселину в леднике и сказал: "Вот Ноев ковчег". Сначала Дэвис вообще ничего не мог разглядеть. А потом увидел гигантское прямоугольное сооружение, лежащее на боку. Частично оно было засыпано камнями и покрыто снегом и льдом. Но почти сотня футов корабля была отчетливо видна. С одной стороны торчали обломанные деревянные доски, из-под которых текли потоки воды. Можно было даже различить его внутреннее строение. Там было по крайней мере три отдельных отсека-этажа.

Проводник сказал Дэвису, что самый верхний этаж разделен на 48 помещений. Некоторые были маленькие, в других, больших, легко разместилась бы пара слонов. Они планировали на следующий день спуститься по веревке ближе к ковчегу, но погода за ночь испортилась, и пришлось срочно возвращаться к подножию.

Я примерно представляю возможный маршрут Дэвиса: от Хамадана до Ахора (что значит "где Ной посадил лозу") и дальше -- через Ахорское ущелье к огромному ледяному языку, спускающемуся к глетчеру Абих II. Там находится 150-метровый водопад, который каскадами сходит вниз вдоль Черного ледника. Не в этом ли месте был Дэвис?

Что нам стоит найти ковчег

Библейская гора Арарат — на самом деле потухший вулкан. Последнее извержение, погубившее деревню и монастырь Ахора, состоялось в 1840 году. Склоны горы изобилуют пропастями и ущельями, в которых исследователи и летчики пристально ищут обломки ковчега. Самое перспективное в этом плане место расположено над новой деревней Ахора. Сезон для поисковых экспедиций короток — только середина лета и ранняя осень годятся для горных туров, ибо в это время нижняя часть склонов горы свободна от снега, что несколько облегчает восхождение. Однако изучение Арарата связано со вполне реальными опасностями, недаром турецкое название горы — Агри Даги — означает Гора боли.

Ахмед Али Арслан, альпинист, фотограф, художник и писатель, досконально изучил нрав Арарата, поскольку 37 раз пытался взойти и 17 раз побывал на вершине. Вот что он рассказывает об опасностях, поджидающих охотников за ковчегом: "Технически восхождение на Арарат не составляет особенных трудностей. Но на подступах к вершине имеются выходы углекислого газа. При недостатке кислорода на большой высоте это создает дополнительную нагрузку на организм и грозит обмороками.

Лавины на Арарате случаются только весной, во время интенсивного таяния снега. А вот скальные оползни и каменные лавины случаются постоянно. Срываются вниз так называемые бомбы из застывшей лавы, скальные глыбы и масса более мелких кусков. Некоторые глыбы бывают размером с товарный вагон и летят со скоростью около 200 км в час. Сход лавин могут вызвать даже дикие горные козлы, вспугнутые альпинистами, или очень громкие крики, выстрелы.

Кроме того, на горе вполне можно угодить в грозу или снежную пургу. Но страшнее всего молния. Уже не один альпинист пострадал и даже погиб от удара молнии. Такое случается и в других горных системах, но не так часто, как на Арарате, который стоит одиноко — настоящий гигантский молниеотвод. Верхние склоны его постоянно покрыты облаками, заряженными электричеством. А альпинисты всегда нагружены металлическим снаряжением, легко притягивающим молнию.

Когда облака окутывают гору туманом, необходимо просто делать остановку. Иначе можно попасть в пропасть или угодить в глубокую трещину во льду. Живой мир Арарата тоже представляет определенную опасность. В нижней зоне обитает много ядовитых змей и скорпионов, в средней встречаются волчьи стаи и дикие собаки, еще выше -- медведи. В довершение всего время от времени объявляются курдские разбойничьи банды.

Больше всего достают скорпионы, они иногда по 10-15 штук прячутся от жары под тентом палатки. Для человека со слабым сердцем может быть смертельным даже один укус.

За последние 50 лет объявилось много очевидцев, якобы видевших ковчег, так что нельзя сбрасывать со счетов возможность его существования. Вполне вероятно, что он находится на высоте 4,5 тысячи метров между правым отрогом Ахорской пропасти и ледником Паррота. Там есть громадное плоское плато величиной с футбольное поле, покрытое ледяным панцирем 100-метровой толщины.

Но прежде чем туда направляться, нужно очень основательно подумать о проблемах, с которыми придется столкнуться экспедиции. Одна из них такая. Ахорская пропасть находится в пределах видимости границ СНГ, и любое проявление активности на турецкой территории сразу становится предметом пристального наблюдения со стороны армянских пограничников".