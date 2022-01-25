Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая...

Теория о том, что наш мир является "матрицей", то есть виртуальным, искусственно созданным пространством, в последнее время стала довольно популярной. В частности, этим принято объяснять многие странные и абсурдные феномены, которые наблюдают люди. Насколько всё же велика вероятность того, что данная теория описывает истину?

"Батарейки" и "лабораторная модель"

В культовом сериале "Матрица", четвёртая часть которого вышла совсем недавно, люди играют роль "батареек", отдающих свою энергию машинам. Однако философ шведского происхождения Ник Бостром считает, что вряд ли получение энергии может быть причиной для создания масштабной симуляции, поскольку на поддержание человеческих организмов тогда уходило бы гораздо больше энергии, чем они могли бы выработать.

В принципе, предполагает исследователь, симуляцию могли сотворить как лабораторное воспроизведение реальности ради изучения каких-то исторических событий или социальных проблем. Допустим, учёные хотят посмотреть, какое влияние на общество окажет та или иная экономическая реформа. Они симулируют нужную ситуацию и изучают последствия. Если последствия их не устраивают, модель возвращают к исходным параметрам и пишут новую программу. Однако если предположить, что таких социально-исторических экспериментов проводится много, то и число "матричных разумных единиц", то есть обитателей виртуала, будет постоянно увеличиваться. В конце концов оно окажется в миллионы раз больше, чем количество реальных людей. Так что мы с вами с высокой долей вероятности являемся виртуальными личностями, а не существами из плоти и крови.

Электронная симуляция невозможна?

Следующий важный момент — это техническая сторона симулирования реальности. Чтобы обитатели симуляции не обнаружили "подлога", всё должно быть устроено максимально достоверно. То есть нельзя ограничиться воспроизведением одной только планеты Земля с её ближайшим окружением. Так, звёзды должны быть похожи на настоящие, а не являться просто светящимися пятнышками на виртуальном небе. Иначе астрономы быстро разоблачат этот обман.

Между прочим, специалисты подсчитали, что только в наблюдаемой Вселенной насчитывается более ста миллиардов галактик. А звёзд и планет, следовательно, ещё больше. Чтобы всё это воссоздать в цифровом виде, нужны колоссальные ресурсы, даже с учётом того, что наши технологии ещё не так совершенны, чтобы внимательно рассмотреть каждую звёздочку в телескоп.

Но даже если такая Вселенная будет смоделирована, то потребуется нереальное число операторов для обработки информации. Сложная структура мироздания свидетельствует скорее против существования Матрицы, чем в её пользу.

А если симулировать сознание?

Физик-теоретик Сабина Хоссенфельдер, в свою очередь, считает, что наша "родная" цивилизация просто не могла создать такую глобальную модель. Следовательно, должна существовать какая-то иная разумная цивилизация. Но пока мы не обнаружили никаких научных доказательств того, что мы не одиноки в обозримом мире. А вот симуляция человеческого сознания — это дело другое.

"Насколько нам пока известно, сознание — просто свойство определённых систем, обрабатывающих большие количества информации", — говорит Хоссенфельдер.

При этом не так уж важно, создана такая система на основе биологического мозга или компьютерной платформы, добавляет она.

Между тем специалисты по проблемам мозга утверждают, что наше сознание способно только создавать модели окружающей реальности, опираясь на входящую информацию. И, поскольку модели реальности абсолютно индивидуальны для каждого человека, то мы не можем получить объективное представление об окружающем мире, только субъективное. С другой стороны, виртуальная модель теоретически может воспроизводить реальность по неким заложенным в неё алгоритмам, имитирующим законы природы. Физики не раз пытались смоделировать естественные процессы, но так и не смогли достичь идеальных результатов. Дело в том, что просто физически невозможно симулировать свойства каждого атома, участвующего в том или ином процессе.

Вселенная большая и маленькая

Однако существует и другая концепция. А с чего мы вообще взяли, что Матрица имеет цифровое происхождение? Так, академик Валерий Рубаков предполагает, что Вселенная могла возникнуть из очень небольшой области пространства, а затем начать процесс расширения. В таком случае она является лишь частью "Большой Вселенной".

И не факт, что эта "карманная Вселенная" не была создана искусственно. И что она только одна — таких миров может быть много. Они могут существовать как для экспериментальных целей высшей цивилизации, обитающей в "Большой Вселенной", так и в качестве "запасных реальностей" на случай каких-то катаклизмов, которые поставят под угрозу жизнь данной цивилизации.

Последняя гипотеза кажется куда более продуманной, чем цифровой вариант. Но у нас пока нет сведений, которые смогут её доказать или опровергнуть. И, возможно, никогда не будет.

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