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Автор Ирина Гусакова

Астролог Хонигман: "Этот огненный знак отличается мелочностью, потому что им управляет Марс"

Гороскоп

Наверняка вы сталкивались с мелочными людьми — в личной жизни или на работе. Также вы знаете, насколько с ними сложно, ведь они не умеют прощать и готовы затаить обиду навеки. Почему такое происходит? Астрологи считают, что есть шесть знаков зодиака — от пассивно-агрессивных до откровенных дьяволят, которые отличаются чрезмерной мелочностью и злопамятностью.

Психологические проблемы
 

Самые мелочные и злопамятные знаки зодиака

Лев

У Львов много положительных качеств, они могут быть даже достаточно милыми. Однако этот знак, управляемый Солнцем, замечает буквально все, поэтому Львы не дадут вам забыть о каком-либо проступке. Знаменитый экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман считает, что Львы, поскольку замечают мельчайшие детали, отличаются "определенной мелочностью". Львы — гордые, поэтому они принимают все мелкие обиды на свой счет. Имея дело со Львом, проявляйте осторожность.

Близнецы

Хотя Близнецы не так сосредоточены на деталях, как другие знаки, они также не боятся говорить то, что думают на самом деле. Хонигман уверяет, что Близнецы дадут вам знать, если вы им сказали что-то не так, они отличаются мстительностью и могут своими словами причинить боль. Астролог Элис Альта описывает Близнецов как "застрявших в деталях". Поскольку им трудно видеть общую картину, они часто могут зацикливаться на мелочах.

Овен

Овен может часто сердиться на окружающих. Хонигман предупреждает, что этот огненный знак отличается мелочностью, потому что им "управляет Марс, планета войны, также Овнам не чужды пикантные оскорбления". Эти искатели внимания могут быть вспыльчивыми и эгоистичными.

Рак

Раки умеют затаить обиду. Альта объясняет, что представители этого водного знака "склонны слишком много думать и зацикливаться на своих воспоминаниях", что приводит к тому, что они концентрируются на мелочах. Такое внимание к деталям может означать, что они никогда не забудут того, что вы сказали и сделали.

Скорпион

Скорпион привык защищаться, ему свойственна некоторая агрессия и грубость.

Хонигман говорит, что такое поведение может "приводить к необходимости приуменьшать достижения других, повышая тем самым чувство собственного достоинства".

Альта добавляет, что если Скорпионы не понимают, как управлять своими эмоциями, они могут вымещать свои внутренние конфликты на других, а "их эмоциональные всплески проявляются в форме мелочности".

Дева

Альта шутит, что "Дева и мелочность — синонимы". Девы не дадут вам ничего забыть. Если у вас были отношения с Девой, вы знаете, что они будут помнить даже то, что вы сказали им на первом свидании. Они могут — и будут — использовать это против вас при удобном случае.

Хонигман предупреждает, что "их честные, хотя и обидные слова расчленят слушателя в считанные секунды".

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