Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня

О честном труде, цельности натуры, чувственности, магнетической притягательности и борьбе со страстями рожденных 12 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Больше терпения! Не надейтесь на вдохновение. Вдохновение вообще не существует. Единственные добродетели художника — мудрость, внимательность, искренность, воля. Выполняйте работу, как честные труженики", — такую творческую формулу обозначил для своих потомков пришедший сегодня гений скульптуры французский труженик Огюст Роден (фото).

О Формуле небес для честных тружеников, рожденных 12 ноября, поговорим подробнее.

Франсуа Огюст Рене Роден давно признан человечеством одним из создателей современной скульптуры. Большинство его скульптур созданы уже в зрелом возрасте, но даже после того, как Роден получил признание как новатор в скульптуре, его работы вызывали скандалы и отвергались заказчиками.

Творчество Родена всегда находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Скульптор достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела. Среди главных произведений Родена, которые мастер оставил человечеству, скульптуры "Граждане Кале", "Поцелуй" и, конечно же, неподражаемый "Мыслитель".

"Всякая жизнь возникает внутри себя, но затем развивается, раскрывается изнутри вовне. Равным образом и в хорошей скульптуре всегда угадываешь сильный внутренний импульс. В этом и весь секрет античного искусства", — так магический скульптор-Скорпион Огюст Роден описывал притягательность скульптуры.

Чувственность и магнетическая притягательность красной нитью проходят через жизнь тех Скорпионов, кто родился 12 ноября. Чувственность выражается в их физическом облике и в их занятиях, а магнетизм возникает в семейной жизни, тайных романах и в профессионально-общественной сфере.

Сверходаренные талантами рожденные 12 ноября должны крайне осторожно использовать яркие проявления собственного "я". Способность совершать чудеса в каждодневной жизни вызывает у окружающих чувство безотчетного благоговения перед ними, а в некоторых случаях придает рожденным в этот день божественность в глазах поклонников. Многие из героев дня щедро используют свои таланты для того, чтобы нести окружающим красоту и просвещенность. Большинство из тех, кто родился 12 ноября, имеют цельную натуру и преданы своему делу, что наполняет их личность редкой привлекательностью.

Всегда элегантная и женственная, всегда при параде, всегда на высоте была рожденная сегодня актриса Людмила Гурченко (фото), которая стала эталоном для многих женщин. Ей были подвластны все жанры — от водевиля и мюзикла до мелодрамы и трагикомедии.

Как и ее космический двойник Огюст Роден, Гурченко часто писала о терпении и воле в творчестве: "Актерская профессия — это не нечто легкое и изумительное. Это не всегда цветы, купаешься в море шампанского и т. д. Нет! Это терпение, воля, это безработица, это безденежье порой. Это гореть на костре. Если ты собираешься вот такую жизнь вести, а изредка в момент успеха, изредка в момент радости моментально давить это в себе для того, чтобы не привыкать к этому состоянию, - если к этому готов, тогда можно идти, тогда можно гореть. И тогда будешь эти редкие моменты успеха вспоминать как счастье".

Рожденная сегодня американская актриса Грейс Келли (фото) вошла в историю Голливуда как самая кассовая актриса своего времени. Помимо своих всего десяти ролей в кино, которые принесли ей мировую известность и богатство, Грейс Келли была десятой княгиней Монако и супругой князя Монако Ренье Третьего. Жизнь Келли трагически оборвалась в возрасте 52 лет вследствие автомобильной аварии.

Как и ее космическая сестра Людмила Гурченко, Грейс Келли — женщина с большой буквы, эталон стиля и вкуса. Ее классическая укладка с волнами, солнцезащитные черные очки и перчатки стали не только визитной карточкой актрисы, но и примером для подражания многих женщин. Грейс Келли не боялась разрушать стереотипы, в том числе и в одежде, но делала это с присущей ей элегантностью и женственностью.

О скорпионьей сути актрисы точнее всего сообщил однажды кинорежиссер Альфред Хичкок, чьи фильмы принесли Грейс Келли мировую славу: "Она — вулкан под снегом. За ее холодностью скрывается невообразимое пламя страстей".

Если Скорпионы дня сегодняшнего выбирают карьеру на поприще общественной деятельности, то вскоре становятся исключительно позитивной силой. Однако рожденных 12 ноября часто раздирают противоречия между блестящими качествами, с одной стороны, и негативными чертами характера — с другой, в равной степени присутствующими в их жизни. При этом также возможно, что родившиеся 12 ноября проходят путь от многообещающей золотой юности до мрачной зрелости. Для достижения успеха рожденные в этот день должны обуздать свою дикую энергию, без остатка посвятив свою жизнь служению достойному делу.

Достойное дело нашел себе в жизни французский изобретатель Жак Александр Сезар Шарль. Герой дня известен как изобретатель воздушного шара, наполняемого водородом или другим газом легче воздуха, получившего по имени изобретателя название "шарльер". Также изобретатель открыл названный его именем физический закон: при постоянном объеме давление идеального газа прямо пропорционально его абсолютной температуре.

Служение нескольким достойным делам одновременно вошло в Формулу небес рожденного сегодня химика, врача и композитора Александра Бородина. Во время своей научной деятельности Бородин сделал немало важных и фундаментальных открытий для своего времени, а в качестве композитора сочинил главное произведение своей жизни — оперу "Князь Игорь". Автор работал над оперой в течение 18 лет, но так и не окончил ее. Уже после смерти Бородина оперу дописали и сделали оркестровку по материалам Бородина композиторы Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов.

Рожденный сегодня русский государственный деятель и меценат Иван Шувалов в течение всей своей жизни содействовал развитию русской науки и искусства, оказывал покровительство ученым, писателям и художникам. В том числе он поддерживал многие начинания Михаила Ломоносова. Под его покровительством в 1755 году был основан Московский университет, а в 1757 году создана Академия художеств. Всю свою жизнь Иван Шувалов занимался собиранием коллекции произведений искусства. Впоследствии он передал свою огромную коллекцию Академии художеств и Эрмитажу.

Сотворение красоты в любых формах и восхищение ею является едва ли не главным и единственным интересом рожденных 12 ноября. Причем эту красоту они искренне стараются найти не только в искусстве, но и в домашнем уюте, человеческом теле или неподдельной чувственности. Однако в раскаленной печи их скорпионьей души неосознанные темные силы так переплавляют и формируют чувственные образы, что они, проецируясь на внешний мир, становятся для них и адом, и раем одновременно. Таким образом жизнь героев дня сегодняшнего часто оказывается сложной. Поэтому достичь пусть даже и хрупкого равновесия в жизни они смогут только с помощью глубокого самопознания собственной натуры.

Скорпионы, чей день рождения — 12 ноября, сумеют изменить свой характер, если сохранят моральную ответственность и возьмут жизнь в свои руки, соблюдая при этом этические заповеди. При этих условиях в итоге они обязательно справятся с отрицательной энергией, которая не раз попытается вмешаться в их судьбу. В противном случае они попадают в зависимость от сил, неподвластных их контролю.

"Люся, стоп!" — так назвала свою биографическую книгу героиня сегодняшнего дня актриса Людмила Гурченко. В этой книге актриса с предельной откровенностью поделилась с читателями воспоминаниями о своей борьбе с многочисленными страстями и темными сторонами своего скорпионьего характера. Я эту замечательную книгу, как и две другие книги Людмилы Гурченко, называю академическим пособием по изучению знака Скорпиона. А чаще говорить себе "стоп" рекомендую практически всем представителям этого взрывоопасного знака Зодиака.

Светлой и доброй цитатой из книги Людмилы Гурченко мы закончим сегодня Формулу небес: "Верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. Понимаете, жизнь — такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом — бац! — и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал, потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. Это жизнь. И главное, конечно, — любите друг друга. Всегда, каждую минуту. Любите…"

На фото: Людмила Гурченко

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