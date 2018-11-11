Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня

Гороскоп print

О честном труде, цельности натуры, чувственности, магнетической притягательности и борьбе со страстями рожденных 12 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Больше терпения! Не надейтесь на вдохновение. Вдохновение вообще не существует. Единственные добродетели художника — мудрость, внимательность, искренность, воля. Выполняйте работу, как честные труженики", — такую творческую формулу обозначил для своих потомков пришедший сегодня гений скульптуры французский труженик Огюст Роден (фото).

О Формуле небес для честных тружеников, рожденных 12 ноября, поговорим подробнее.

Франсуа Огюст Рене Роден давно признан человечеством одним из создателей современной скульптуры. Большинство его скульптур созданы уже в зрелом возрасте, но даже после того, как Роден получил признание как новатор в скульптуре, его работы вызывали скандалы и отвергались заказчиками.

Творчество Родена всегда находится на стыке реализма, романтизма, импрессионизма и символизма. Скульптор достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела. Среди главных произведений Родена, которые мастер оставил человечеству, скульптуры "Граждане Кале", "Поцелуй" и, конечно же, неподражаемый "Мыслитель".

"Всякая жизнь возникает внутри себя, но затем развивается, раскрывается изнутри вовне. Равным образом и в хорошей скульптуре всегда угадываешь сильный внутренний импульс. В этом и весь секрет античного искусства", — так магический скульптор-Скорпион Огюст Роден описывал притягательность скульптуры.

Чувственность и магнетическая притягательность красной нитью проходят через жизнь тех Скорпионов, кто родился 12 ноября. Чувственность выражается в их физическом облике и в их занятиях, а магнетизм возникает в семейной жизни, тайных романах и в профессионально-общественной сфере.

Сверходаренные талантами рожденные 12 ноября должны крайне осторожно использовать яркие проявления собственного "я". Способность совершать чудеса в каждодневной жизни вызывает у окружающих чувство безотчетного благоговения перед ними, а в некоторых случаях придает рожденным в этот день божественность в глазах поклонников. Многие из героев дня щедро используют свои таланты для того, чтобы нести окружающим красоту и просвещенность. Большинство из тех, кто родился 12 ноября, имеют цельную натуру и преданы своему делу, что наполняет их личность редкой привлекательностью.

Всегда элегантная и женственная, всегда при параде, всегда на высоте была рожденная сегодня актриса Людмила Гурченко (фото), которая стала эталоном для многих женщин. Ей были подвластны все жанры — от водевиля и мюзикла до мелодрамы и трагикомедии.

Как и ее космический двойник Огюст Роден, Гурченко часто писала о терпении и воле в творчестве: "Актерская профессия — это не нечто легкое и изумительное. Это не всегда цветы, купаешься в море шампанского и т. д. Нет! Это терпение, воля, это безработица, это безденежье порой. Это гореть на костре. Если ты собираешься вот такую жизнь вести, а изредка в момент успеха, изредка в момент радости моментально давить это в себе для того, чтобы не привыкать к этому состоянию, - если к этому готов, тогда можно идти, тогда можно гореть. И тогда будешь эти редкие моменты успеха вспоминать как счастье".

Рожденная сегодня американская актриса Грейс Келли (фото) вошла в историю Голливуда как самая кассовая актриса своего времени. Помимо своих всего десяти ролей в кино, которые принесли ей мировую известность и богатство, Грейс Келли была десятой княгиней Монако и супругой князя Монако Ренье Третьего. Жизнь Келли трагически оборвалась в возрасте 52 лет вследствие автомобильной аварии.

Как и ее космическая сестра Людмила Гурченко, Грейс Келли — женщина с большой буквы, эталон стиля и вкуса. Ее классическая укладка с волнами, солнцезащитные черные очки и перчатки стали не только визитной карточкой актрисы, но и примером для подражания многих женщин. Грейс Келли не боялась разрушать стереотипы, в том числе и в одежде, но делала это с присущей ей элегантностью и женственностью.

О скорпионьей сути актрисы точнее всего сообщил однажды кинорежиссер Альфред Хичкок, чьи фильмы принесли Грейс Келли мировую славу: "Она — вулкан под снегом. За ее холодностью скрывается невообразимое пламя страстей".

Если Скорпионы дня сегодняшнего выбирают карьеру на поприще общественной деятельности, то вскоре становятся исключительно позитивной силой. Однако рожденных 12 ноября часто раздирают противоречия между блестящими качествами, с одной стороны, и негативными чертами характера — с другой, в равной степени присутствующими в их жизни. При этом также возможно, что родившиеся 12 ноября проходят путь от многообещающей золотой юности до мрачной зрелости. Для достижения успеха рожденные в этот день должны обуздать свою дикую энергию, без остатка посвятив свою жизнь служению достойному делу.

Достойное дело нашел себе в жизни французский изобретатель Жак Александр Сезар Шарль. Герой дня известен как изобретатель воздушного шара, наполняемого водородом или другим газом легче воздуха, получившего по имени изобретателя название "шарльер". Также изобретатель открыл названный его именем физический закон: при постоянном объеме давление идеального газа прямо пропорционально его абсолютной температуре.

Служение нескольким достойным делам одновременно вошло в Формулу небес рожденного сегодня химика, врача и композитора Александра Бородина. Во время своей научной деятельности Бородин сделал немало важных и фундаментальных открытий для своего времени, а в качестве композитора сочинил главное произведение своей жизни — оперу "Князь Игорь". Автор работал над оперой в течение 18 лет, но так и не окончил ее. Уже после смерти Бородина оперу дописали и сделали оркестровку по материалам Бородина композиторы Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов.

Рожденный сегодня русский государственный деятель и меценат Иван Шувалов в течение всей своей жизни содействовал развитию русской науки и искусства, оказывал покровительство ученым, писателям и художникам. В том числе он поддерживал многие начинания Михаила Ломоносова. Под его покровительством в 1755 году был основан Московский университет, а в 1757 году создана Академия художеств. Всю свою жизнь Иван Шувалов занимался собиранием коллекции произведений искусства. Впоследствии он передал свою огромную коллекцию Академии художеств и Эрмитажу.

Сотворение красоты в любых формах и восхищение ею является едва ли не главным и единственным интересом рожденных 12 ноября. Причем эту красоту они искренне стараются найти не только в искусстве, но и в домашнем уюте, человеческом теле или неподдельной чувственности. Однако в раскаленной печи их скорпионьей души неосознанные темные силы так переплавляют и формируют чувственные образы, что они, проецируясь на внешний мир, становятся для них и адом, и раем одновременно. Таким образом жизнь героев дня сегодняшнего часто оказывается сложной. Поэтому достичь пусть даже и хрупкого равновесия в жизни они смогут только с помощью глубокого самопознания собственной натуры.

Скорпионы, чей день рождения — 12 ноября, сумеют изменить свой характер, если сохранят моральную ответственность и возьмут жизнь в свои руки, соблюдая при этом этические заповеди. При этих условиях в итоге они обязательно справятся с отрицательной энергией, которая не раз попытается вмешаться в их судьбу. В противном случае они попадают в зависимость от сил, неподвластных их контролю.

"Люся, стоп!" — так назвала свою биографическую книгу героиня сегодняшнего дня актриса Людмила Гурченко. В этой книге актриса с предельной откровенностью поделилась с читателями воспоминаниями о своей борьбе с многочисленными страстями и темными сторонами своего скорпионьего характера. Я эту замечательную книгу, как и две другие книги Людмилы Гурченко, называю академическим пособием по изучению знака Скорпиона. А чаще говорить себе "стоп" рекомендую практически всем представителям этого взрывоопасного знака Зодиака.

Светлой и доброй цитатой из книги Людмилы Гурченко мы закончим сегодня Формулу небес: "Верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. Понимаете, жизнь — такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом — бац! — и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал, потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. Это жизнь. И главное, конечно, — любите друг друга. Всегда, каждую минуту. Любите…"

На фото: Людмила Гурченко

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Актуальная аналитика
Формула небес
Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня
Недвижимость
Что происходит с рынком недвижимости?
Авто
История бренда Infiniti
Новости Все >
Родственникам раненых Шамсутдиновым солдат запрещено общаться со СМИ
В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Инженеры разработали носимые программируемые роборуки
Психотерапевт рассказала о признаках послеродовой депрессии
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
По решению суда доцент, убивший аспирантку, отправлен в СИЗО
Пользователи YouTube, не приносящие прибыли, будут блокироваться
Последние материалы
Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня
Что происходит с рынком недвижимости?
В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире
История бренда Infiniti
Гиацинт - цветок дождя. Посадка, правила ухода
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
Пиксибоб - настоящая домашняя рысь
Похудение, здоровая диета, статины и другие способы лечения гиперлипидемии
Способы справиться со сменой часовых поясов при долгом перелете
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нерукопожатная партия Vox стала третьей силой Испании Любовь Степушова Константин Кузнецов "Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош Константин Кузнецов
Комментарии
"Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Валенса рассказал о поляках, "выбивших советскому медведю зубы"
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Валенса рассказал о поляках, "выбивших советскому медведю зубы"
При строительство космодрома Восточный было украдено 11 млрд рублей
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ