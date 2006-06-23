Медовуха – "виагра" для достижения Нирваны

Медовуха — уникальный и традиционно русский народный напиток, обладающий, как уверяют знатоки, целым букетом неожиданных свойств. Классический антипохмельный рецепт заключается в стакане крепкой медовухи из холодильника. Его желательно принять внутрь вместе с лимоном.

Это совет, что называется, пьющей братии. А вот поклонникам дзэн-буддизма для достижения просветления (можно сказать, Нирваны) знатоки советуют принимать медовуху, поскольку она сгущает флюиды. Оказывается, что для медитации хороши не только исконно-азиатские виды деятельности:

рисование акварелью,

каллиграфия,

икебана,

стрельба из лука,

стихосложение

и гимнастика ушу.

Застольная церемония доморощенной медовухи, включающее в себя правильное приготовление и питье превращает рядовой напиток в амброзию бессмертных богов Олимпа и средство для достижения состояния Будды. Оставим в покое небожителей, медовуха в состоянии заменить последние достижения медицины. Взять хотя бы виагру.

Большой знаток вопроса Вячеслав Медков в своей книге "Медовуха — легендарный напиток Древней Руси", в которой он использовал редчайшие документы из семейного архива, пишет, что "медовуха спасла от повальной алкоголизации Прибалтику и Финляндию. Во времена Петра I в трактирах один стакан водки приравнивался по цене к трем стаканам крепкой медовухи".

"Правда.Ру" поговорила с автором удивительной книги и замечательным специалистом по части этого, ставшего, увы, не столько популярным в России напитка.

- Вячеслав, откуда у вас такая фамилия "говорящая" или это псевдоним?

— Нет, не псевдоним. Фамилия досталась от предков. В 1884 году в Судогодском уезде Владимирской губернии построил свою усадьбу отставной полковник Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка князь Храповицкий. Натуральные сельские продукты из усадьбы Храповицкого славились на одной из крупнейших ярмарок царской России — Всероссийской Нижегородской ярмарке. Именно в эти места ходил на зимние заработки — варить МЕДОВУХУ — один из моих прапрадедов. Там и получил он сначала прозвище, а потом и фамилию Медков!

- Вячеслав, давайте загибать пальцы. Во-первых, медовуха отличное средство от похмелья. Во-вторых, напиток для медитации. В-третьих, и это опять следует из вашей книги, природный лекарственный препарат при разных простудных заболеваниях. Так?

— Действительно, медовуха усиливает моче- и потоотделение, а это очищает организм. Она является жаропонижающим средством. Усиливает легочную вентиляцию, что хорошо при бронхитах, трахеитах, воспалении легких и прочих заболеваниях дыхательных путей. Она согревает и дезинфицирует носоглотку. Для усиления эффекта при насморке я, например, пью медовуху с эфиромасличными добавками — лепестками масличной розы, чабрецом или с хреном! Она лечит горло и носоглотку при ангинах и тонзиллитах.

- Медовуху для лечения применяют только внутрь?

— Существует особо экзотический рецепт от насморка — промывание носоглотки медовухой по методу йогов. Надо взять чайник с тепленькой медовухой, вставить носик в одну ноздрю и помаленьку втянуть в себя его содержимое, а затем из другой ноздри выпустить. По моим наблюдениям, после непродолжительной тренировки — получается практически у всех. Однако можно закапывать медовуху в нос пипеткой.

- Вы утверждаете, что выражение "медовый месяц" пошло от обычая давать вступающим в брак слабоалкогольную медовуху, которую молодые пили в течение 30 дней после свадебного пира.

— Если медовуху сочетать с орешками ( это фундук, миндаль, кешью, немного фисташек), капнув в нее настойки калгана, то никакая виагра не нужна.

медовуха

- Неужели?

— Вы будете смеяться, но, изучая причины мужской импотенции, в конце 90-х годов сексологи обнаружили, что причиной около половины случаев непсихогенной импотенции является нарушение функционирования малюсенькой мышцы. Она находится в основании, простите, органа и выполняет роль клапана, который блокирует отток крови, заполнившей пещеристые тела. Накачать эту мышцу практически невозможно (т. к. это гладкая мускулатура), а вот её работоспособность, оказывается, зависит от насыщенности организма определенными микроэлементами. В основном — цинком. Как вы уже догадались, именно те самые микроэлементы, в такой концентрации и таком сочетании находятся в медовухе.

- Истинно мужской напиток для богатырей?

— Медовуха полезна и беременным женщинам.

Во-первых, потому что благотворно действует на гладкую мускулатуру, регулируя тонус матки.

Во-вторых, потому что женщины, которые до беременности (!) регулярно пили медовуху, рожают более крупных и здоровых детей.

В-третьих, потому что медовуха улучшает питание и увеличивает активность плода в утробе матери.

В-четвертых, в медовухе содержатся те самые нужные будущему человечку витамины и микроэлементы.

Разумеется, здесь важно помнить: беременным женщинам рекомендуется пить в день не более 200 г БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО напитка.

- У меня сложилось впечатление, что медовуха в чем-то сродни чаю и кофе.

— По сравнению с чаем или кофе стимулирующее воздействие медовухи на нервную систему более равномерное и длительное. Тонизирующее действие кофе проявляется в первые час-два после приема и достигает максимума в первый час. Действие медовухи длится около 6 часов, в первые полчаса достигает максимума и стабилизируется, очень медленно уменьшаясь в течение следующих 4-5 часов.

- С медовухой более-менее понятно, а что такое сбитень?

— Популярнейший горячий напиток, в основе которого — мед и пряности. Появился на Руси около тысячи лет назад. В 1128 году великий князь Всеволод, пируя с боярами, приказал выставить для народа вина, меда, перевару (сбитня). Готовили две разновидности сбитня: с вином и без вина.

- Народ, наверное, потом по избам приходилось разносить?

— Вопреки распространенному сейчас мнению, русский народ в будни вел трезвый образ жизни, а уличные торговцы продавали сбитень обычно без вина. Безалкогольный сбитень до конца 19 века был русским национальным зимним напитком, как квас — летним. Готовили и разносили сбитень в посудине типа самовара. Бытует мнение, что своим появлением самовар обязан именно сбитню.

сбитень

- У каждого свой рецепт сбитня, но наверняка есть классический рецепт?

— Безусловно. Сбитень бывает

суздальский,

пряный,

хмелевой,

пьяный,

классический.

В его состав входит 1 кг белой патоки, 200 г меда, 2 г корицы, 5 бутонов гвоздики, 2 чайные ложки молотого имбиря, 10 горошин черного перца, 5 столовых ложек сухой мяты, 6-8 капсул кармадона, 3 звездочки бадьяна, 5-6 литров кипятка. Для приготовления распускают в кипятке патоку, мед или сахар и 15 минут кипятят. Всыпают пряности и еще 10 минут кипятят. Пьют горячим, как и чай.

- Так в сбитне же ни грамма алкоголя?

— Так точно. Слабое пиво, так называемое полпиво, которое готовят на оставшемся солоде, входит только в состав пьяного сбитня. Еще в него также добавляют немного водки.

Игорь Буккер

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