Гигиена бритья: как правильно брить кожу

Если правила по уходу за кожей лица одинаковы для женщин и мужчин, то у мужчин в уход за лицом включается еще и гигиена бритья.

Техника бритья общеизвестна. При нормальном состоянии кожи бриться рекомендуется ежедневно по утрам, особенно при обильном росте темных волос на лице.

Намылить лицо

Чтобы облегчить процесс бритья, необходимо намылить лицо. Для этой цели в продаже имеется твердое мыло, мыло в порошке и в виде крема. Лучше всего употреблять мыльный крем. В его состав входит борная кислота, смягчающая действие мыла, а также крахмал, создающий условия для образования более стойкой пены. Намыливание надо производить тщательно и равномерно, чтобы все волосы были хорошо промочены и смягчены. Недаром у парикмахера есть поговорка: "Что хорошо намылено, то уже наполовину сбрито". Можно рекомендовать перед намыливанием горячий компресс. Хорошо размягчает жесткие волосы немецкий крем для бритья "Флорена", который наносится на мокрую кисть для бритья и хорошо пенится и гарантирует щадящее кожу тщательное бритье.

Пользоваться "стерильными" кисточками для бритья

Кисточки для бритья, как правило, делаются из свиной щетины. Каждая новая кисточка перед употреблением должна быть вымыта горячей водой с мылом и продезинфицирована 70-процентным раствором спирта в течение 12 часов или горячей водой в течение 30 мин. После каждого бритья кисточка должна промываться горячей водой и высушиваться. В парикмахерской применяются стерилизованные индивидуальные кисточки, а также индивидуальные салфетки.

Ссадины и порезы продезинфицировать

Перед бритьем нужно вымыть руки и лицо горячей водой с мылом, осмотреть кожу подбородка и щек. Во избежание порезов движения бритвы должны производиться в направлении роста волос. Если есть на коже ссадины, угри, их надо смазать одеколоном или йодом и ни в коем случае не задевать при бритье. После бритья надо тщательно вымыть лицо теплой водой и протереть кожу одеколоном. Если имеются ссадины или порезы, их следует сразу смазать 3%-ной перекисью водорода или йодом. Если имеется повышенная чувствительность к одеколону, тогда можно протирать лицо водкой, на 100 мл добавить 1 г салициловой и 4 г борной кислоты. Хорошо дезинфицируют кожу 3%-ный борный и 1%-ный салициловый спирт.

мужчина бреется

Для предупреждения раздражения кожи после бритья можно рекомендовать протирание лимонно-таниновым спиртом (3 г танина растворить в 100 мл 50%-ного спирта и добавит: туда сок лимона). Полезно после бритья употреблять крем "Северный", он вызывает ощущение свежести, тонизирует кожу, обладает дезинфицирующими свойствами.

Иногда волосы бороды врастают в кожу подбородка и шеи. На месте вросшего волоса появляется небольшой узелок цвета нормальной кожи, медленно увеличивающийся, иногда краснеющими и болезненный. Это происходит вследствие изменения направления волосяного мешочка или чрезмерного ороговения (гиперкератоза) стенок волосяного мешочка. Неправильно растущие волосы можно удалить электрокоагуляцией, обратившись к врачу-специалисту.

Прибор для бритья должен быть индивидуальным

Кожа лица после бритья становится чистой и гладкой. Прибор для бритья должен быть индивидуальным, совершенно чистым (кисть стерильная или промытая кипятком). Лезвие бритвы должно быть острым. Тупой инструмент раздражает кожу.

Жирную кожу после бритья и умывания следует протирать: одеколоном, смесью спирта с эфиром, 2%-ным водным раствором резорцина, камфорным спиртом или раствором квасцов. После протирания одним из этих растворов накладывают нежирный крем и припудривают лицо.

Сухую кожу после бритья следует осторожно протереть тампоном с одеколоном и затем нанести смягчающий крем.

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