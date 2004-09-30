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Меню против стресса: повышаем работоспособность и сохраняем спокойствие

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

"Я — бизнес-леди, кручусь между учебой, работой и семьей. Подскажите, есть ли средства, которые помогут активизировать память и интеллект и в то же время сохранить спокойствие?" Лилия Тулупова, г. Москва

Гинкго Билоба – польза для мозга. 🍃 Отзывы. Лечебные свойства, применение, противопоказания

Отвечает врач-психотерапевт России Татьяна Петровна Никитина.

"Сообразительные" БАДы

Есть большая группа препаратов, которых называют адаптогенами растительного происхождения. Это:

  • элеутерококк
  • женьшень
  • родиола розовая
  • золотой корень.

Они:

  • повышают приспособительные возможности человека
  • его устойчивость к стрессам
  • помогают справляться с депрессией и хронической усталостью
  • улучшают работу мозга и внимание.

Из этих растений готовят настои и спиртовые настойки, отвары. Они входят в состав БАДов и различных бальзамов, среди которых известный:

  • "Биттнер"
  • "Гербамарин"
  • бальзамы "Ишимский" и "Демидовский"

а также витаминно-минеральных комплексов "Витамакс" и "Геримакс".

Казалось бы, все очень просто. Почувствовал, что утомляешься, работоспособность на нуле — значит, пора принимать бальзам или биодобавку. Но простым все кажется только на первый взгляд.

За прилив сил и повышение умственной активности с помощью адаптеров человек иногда расплачивается бессонницей и перевозбуждением. Необходимо обязательно учитывать особенности сердечно-сосудистой системы и индивидуальную реакцию организма.

Адаптогены прежде всего полезны гипотоникам, людям с пониженным артериальным давлением. А вот потенциальным гипертоникам — тем, у кого в стрессовой ситуации выброс адреналина приводит к повышению артериального давления, — прием адаптогенов может сослужить плохую службу.

Эти средства могут спровоцировать у таких людей, от природы энергичных и беспокойных:

  • тревожность
  • суетливость
  • чрезмерную возбудимость
  • нарушение сна
  • повышение давления.

Удивительные свойства гинкго билоба

Как же быть в таких случаях? Есть одно удивительное растение гинкго билоба. Ученые особо заинтересовались этим растением после трагедии в Хиросиме, когда многие растения погибли, а гинго билоба выжило и зазеленело.

По своему воздействию на организм человека экстракт листьев гинкго билоба сравнивают с "молодильным яблоком". Он обладает высокой антиоксидантной активностью, в том числе в отношении тканей головного мозга.

Сейчас разные фирмы делают препараты на основе этого растения :

  • Танакан
  • Билобил
  • Мемоплант
  • Гинкго Билоба.

Они стимулируют память. Поэтому особенно рекомендуются при повышенных умственных нагрузках. Эти средства:

  • улучшают движение крови по сосудам
  • усиливают снабжение головного мозга кислородом
  • нормализуют артериальное давление
  • лечат неврозы
  • лечат сниженный фон настроения.
Меню против стресса. гинкго билоба
По своему воздействию на организм человека экстракт листьев гинкго билоба сравнивают с "молодильным яблоком"

Сегодня это удивительное растение служит прекрасным и надёжным средством профилактики старения мозга.

Есть также много хороших БАДов, повышающих мозговую активность. Например, "Антиокс" содержит экстракт виноградной выжимки, витамин С, экстракт гинкго билобы, селен, цинк, бета-каротин. В состав "Хромвитала" входит элеутерококк, спирулина, кола, витамин С, хром.

Для снятия напряжения и тревоги перед экзаменом можно порекомендовать "Пакс" из этой же серии энергичных БАДов. В состав добавки входят:

  • мелисса
  • лаванда
  • все витамины группы В
  • кальций
  • магний.

Ее можно назвать антистрессовым комплексом и общеукрепляющим средством. Обладая успокоительным действием, "Пакс" не снижает скорость мыслительных процессов. Обратите внимание на отечественный препарат "Глицин".

Меню против стресса. грейпфрут
Женщинам особенно полезны грейпфруты — в этих цитрусовых есть идеальное сочетание натрия и калия.

Он успокаивает, лёгок в применении, доступен по цене. Интересен кальциево-магниевый витаминный комплекс "Берокка". В этом препарате представлена группа витаминов В, высокое содержание витамина С. Он хорош при:

  • высокой умственной нагрузке
  • быстро снимает усталость
  • устраняет утомляемость.

Это активный помощник при:

  • головной боли
  • неврозе
  • депрессиях

когда потребляется много энергии на внутренние переживания. "Доппельгерц энерготоник" показан при интенсивных физических, умственных и эмоциональных нагрузках. В его состав входят комплекс поливитаминов и минеральных солей, настойки зверобоя, тысячелистника, валерианы, померанца и других целебных трав.

Меню для умниц

Не только определённые препараты и растения помогают мозгу и повышают его работоспособность. Важно то, как вы питаетесь, что входит в ваш рацион, когда силы истощены.

Пища должна быть богата витамином С. Чтобы обеспечить эту потребность, ежедневно:

  • выпивайте стакан свежевыжатого апельсинового сока
  • съедайте два киви
  • включайте в свой рацион черную смородину, шиповник, клюкву.

Насытьте меню белками — мясом, рыбой, творогом, бобовыми — и микроэлементами — укропом, петрушкой, базиликом и другой свежей зеленью.

Женщинам особенно полезны грейпфруты — в этих цитрусовых есть идеальное сочетание натрия и калия. Необходимо включать в свое ежедневное меню продукты, содержащие витамины группы В: ржаной и зерновой хлеб, хлебцы, бобовые, зелёный горошек, гречку, кукурузу. Как минимум два раза в неделю ешьте рыбу и морепродукты, грецкие орехи. Делайте салаты из свежих овощей и заправляйте их оливковым или подсолнечным маслом.

Улучшают работоспособность и мыслительные процессы ароматические масла:

  • базилика
  • можжевельника
  • розмарина
  • цитрусовых.

Можно принимать с маслами ванны, предварительно растворив масло в подогретом молоке. И еще один маленький совет тем, кто чрезмерно волнуется во время ответственных моментов. Постарайтесь относиться к этому не как к "концу света", а всего лишь как к очередному событию вашей жизни. Не стесняйтесь обратиться за консультацией к психологу, он даст вам правильный совет и научит выходить из затруднительной ситуации с минимальными потерями для здоровья.

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Темы бад бады диета память стресс питание витамины здоровье интеллект гинкго билоба психотерапевт
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