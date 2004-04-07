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Автор Петр Дерябин

Апрельские морсы спасут от авитаминоза

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

В день нашему организму требуется не менее чем полтора литра жидкости. О том, какие напитки наиболее полезны весной, рассказывает фитотерапевт Александр Иванович ЕРЕМИН.

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Польза морсов

За зиму организм растрачивает большую часть витаминов, которыми запасся летом. И весной многие начинают испытывать авитаминоз. Недостаток витаминов снижает жизненные силы организма:

  • сонливость
  • слабость
  • раздражительность
  • отсутствие аппетита
  • нарушение сна
  • одышка

это еще не самые грозные проявления витаминного голода. В более тяжелых случаях идут в наступление хронические заболевания, появляются новые недуги.

Поэтому весной стоит отдавать предпочтение витаминизированным, тонизирующим, общеукрепляющим напиткам. Прекрасно отвечают этим требованиям многие:

  • ягодные морсы
  • и травяные настои.

Наилучшей поддержкой здоровья способны стать растения, которые распространены в той климатической зоне, где человек родился и вырос. Полезные вещества экзотических трав и плодов воспринимаются организмом не в полной мере.

Для приготовления морсов очень хорошо использовать замороженные в морозилке ягоды. В таком виде эти дары природы не теряют своих полезных свойств. Если вы летом и осенью не позаботились о подобных запасах, тогда вам придется ограничиться отварами или настоями, приготовленными из высушенных лекарственных трав и шиповника. Такие заготовки есть в аптеках круглый год.

Какие ягоды наиболее полезны весной

Из ягод наиболее полезны весной:

  • клюква
  • облепиха
  • черная смородина
  • черноплодная рябина
  • брусника
  • черника
  • шиповник.

Почти все они содержат большое количество витамина С, а также витамины В1, В2, РР и провитамин А. Могут эти ягоды похвастаться и высокой концентрацией микроэлементов:

  • калия
  • кальция
  • магния
  • фосфора
  • железа.

Кроме того, напитки из перечисленных ягод помогают пищеварению, способны восстанавливать кишечную перистальтику. Тем самым они облегчают работу организму — получается изрядная экономия сил.

Большинство "весенних" напитков готовят с добавлением сахара, меда. Тем, кто страдает сахарным диабетом, стоит использовать искусственные подсластители. Имейте в виду, что многие из этих препаратов гораздо слаще сахара, поэтому их нужно добавлять в меньшем количестве. Если вы готовите морс, то вводить в него можно только те заменители сахара, которые не меняют своих вкусовых качеств при кипячении. Таким подсластителем является, например, Аспартам.

Если на мед есть аллергия, можно заменить его сахаром. Хотя, конечно, полезность напитка от этого значительно снизится.

Апрельские морсы. морс из облепихи
Для приготовления морсов очень хорошо использовать замороженные в морозилке ягоды

Если вы прежде никогда не пробовали компоненты, входящие в напиток, выясните, нет ли среди ваших близких родственников тех, у кого данные:

  • ягоды
  • или травы

вызывают аллергическую реакцию. Если есть таковые, то этот напиток вам пить не рекомендуется.

Но даже если в вашей семье случаев аллергии на компоненты морса или настоя не было, все равно к новому напитку нужно отнестись с осторожностью. В течение 5-7 дней его можно принимать только по 1 столовой ложке в день. Если в этот период на напиток у вас не возникнет аллергической реакции, тошноты, чувства распирания в желудке, усиленного сердцебиения, можно спокойно увеличивать дозировку до 100 мл в день. При появлении хотя бы одного из этих симптомов прием напитка следует прекратить.

И еще один очень важный момент: если у вас есть какие-либо хронические заболевания, перед применением напитков обязательно проконсультируйтесь у терапевта или физиотерапевта. Причем врач, к которому вы обратитесь, должен иметь представление о народной медицине хотя бы в рамках факультатива.

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