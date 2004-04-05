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Автор Марина Лебедева

Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать

Здоровье » Акушерство и гинекология » Маммология

Чувствительная грудь — это не диагноз, а косметическая и физическая особенность женского организма.

Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать

Нередко женщины даже не подозревают о том, что у них чувствительная грудь, требующая особого внимания и ухода. О том, как это распознать и что затем предпринять, рассказывает Алиса Витальевна Баскова, врач-косметолог московского оздоровительного центра "Кванта".

Чтобы определить, чувствительная ли у вас грудь, вспомните,

  • мерзнет ли она в холодную погоду, даже если вы тепло одеты?
  • Болезненны ли прикосновения к ней или даже самое легкое надавливание во время менструации?

Если вы утвердительно ответили на эти вопросы, грудь у вас чувствительная. Причем такие показатели, как ее размер и упругость, не имеют значения, потому что чувствительной может быть абсолютно любая грудь.

Обычно повышенная чувствительность груди доставляет женщине определенный дискомфорт. И его можно устранить. В холодную погоду надевайте поверх нижнего белья сначала хлопчатобумажную водолазку и только потом —

  • кофту,
  • свитер
  • или любую другую, обязательно шерстяную вещь.

Такая одежда лучше всего сохранит вашу грудь от переохлаждения.

Даже самое удобное нижнее белье порой вызывает неприятные ощущения.

  • Бюстгальтеры,
  • боди,
  • грации,
  • майки,

поддерживая грудь, всегда немного сдавливают ее. Но даже такого небольшого давления бывает достаточно, чтобы у женщины с чувствительной грудью возникали неприятные ощущения. Некоторые дамы, желая от них избавиться, перестают носить поддерживающее грудь белье, из-за чего она быстро опускается и теряет форму. Отсюда вывод: чувствительную грудь нельзя лишать поддержки. Избежать неприятных ощущений поможет правильно подобранное нижнее белье.

Главные качества, которыми оно должно обладать, это мягкость, отсутствие выступающих швов на внутренней стороне и "косточек" в швах под грудью, точное соответствие размеру вашей груди. Это могут быть

  • бюстгальтер,
  • бюстье,
  • боди,
  • майка

(три последних изделия — обязательно с чашечками) из натурального, хлопкового трикотажа с минимальным включением искусственных волокон — эластана, лайкры.

Такой трикотаж очень мягок и вместе с тем хорошо облегает грудь, поддерживая ее с помощью чашечек. Если вы хотите зрительно увеличить грудь, приобретите бюстгальтер на поролоне, который особенно хорошо носить зимой, или бюстгальтер "Wonder bra", но без косточек. Первый увеличивает грудь за счет вшитого в чашечки поролона, второй — за счет особого, многоклинового кроя. Про шершавое кружевное белье, травмирующее грудь, лучше забыть.

Если вы, обладая чувствительной грудью, хотите похудеть, ни в коем случае не прибегайте к тем диетам, которые помогают сбросить лишний вес в рекордно короткие сроки, и особенно — к непрерывному голоданию. Эти меры могут привести к тому, что ваша чувствительная грудь обвиснет так же быстро, как испарятся лишние килограммы. Поэтому худейте постепенно, теряя не более 10% от исходной массы тела в год.

Лучше, чтобы за динамикой потери веса следил врач-диетолог, подобравший вам эту диету и комплекс физических упражнений. Если же вы по каким-либо причинам решили худеть самостоятельно и нашли подходящую диету, делайте два раза в неделю повышающие тонус груди банановые маски. Для этого нужно размять вилкой свежий банан и нанести кашицу на грудь. Через 20 минут снять ее ватным тампоном и ополоснуть грудь теплой водой.

Каждое утро укрепляйте мышцы груди с помощью следующего упражнения: встаньте на шаг от стены и, подняв на уровень груди согнутые в локтях руки, упритесь в стену ладонями так, словно вы намереваетесь ее отодвинуть. Расслабьтесь. Повторите это упражнение 20 раз. Уже после первого занятия вы почувствуете, что ваша грудь стала более упругой.

Рахиль Ли.

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Темы диетолог большая грудь
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