Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать

Чувствительная грудь — это не диагноз, а косметическая и физическая особенность женского организма.

Нередко женщины даже не подозревают о том, что у них чувствительная грудь, требующая особого внимания и ухода. О том, как это распознать и что затем предпринять, рассказывает Алиса Витальевна Баскова, врач-косметолог московского оздоровительного центра "Кванта".

Чтобы определить, чувствительная ли у вас грудь, вспомните,

мерзнет ли она в холодную погоду, даже если вы тепло одеты?

Болезненны ли прикосновения к ней или даже самое легкое надавливание во время менструации?

Если вы утвердительно ответили на эти вопросы, грудь у вас чувствительная. Причем такие показатели, как ее размер и упругость, не имеют значения, потому что чувствительной может быть абсолютно любая грудь.

Обычно повышенная чувствительность груди доставляет женщине определенный дискомфорт. И его можно устранить. В холодную погоду надевайте поверх нижнего белья сначала хлопчатобумажную водолазку и только потом —

кофту,

свитер

или любую другую, обязательно шерстяную вещь.

Такая одежда лучше всего сохранит вашу грудь от переохлаждения.

Даже самое удобное нижнее белье порой вызывает неприятные ощущения.

Бюстгальтеры,

боди,

грации,

майки,

поддерживая грудь, всегда немного сдавливают ее. Но даже такого небольшого давления бывает достаточно, чтобы у женщины с чувствительной грудью возникали неприятные ощущения. Некоторые дамы, желая от них избавиться, перестают носить поддерживающее грудь белье, из-за чего она быстро опускается и теряет форму. Отсюда вывод: чувствительную грудь нельзя лишать поддержки. Избежать неприятных ощущений поможет правильно подобранное нижнее белье.

Главные качества, которыми оно должно обладать, это мягкость, отсутствие выступающих швов на внутренней стороне и "косточек" в швах под грудью, точное соответствие размеру вашей груди. Это могут быть

бюстгальтер,

бюстье,

боди,

майка

(три последних изделия — обязательно с чашечками) из натурального, хлопкового трикотажа с минимальным включением искусственных волокон — эластана, лайкры.

Такой трикотаж очень мягок и вместе с тем хорошо облегает грудь, поддерживая ее с помощью чашечек. Если вы хотите зрительно увеличить грудь, приобретите бюстгальтер на поролоне, который особенно хорошо носить зимой, или бюстгальтер "Wonder bra", но без косточек. Первый увеличивает грудь за счет вшитого в чашечки поролона, второй — за счет особого, многоклинового кроя. Про шершавое кружевное белье, травмирующее грудь, лучше забыть.

Если вы, обладая чувствительной грудью, хотите похудеть, ни в коем случае не прибегайте к тем диетам, которые помогают сбросить лишний вес в рекордно короткие сроки, и особенно — к непрерывному голоданию. Эти меры могут привести к тому, что ваша чувствительная грудь обвиснет так же быстро, как испарятся лишние килограммы. Поэтому худейте постепенно, теряя не более 10% от исходной массы тела в год.

Лучше, чтобы за динамикой потери веса следил врач-диетолог, подобравший вам эту диету и комплекс физических упражнений. Если же вы по каким-либо причинам решили худеть самостоятельно и нашли подходящую диету, делайте два раза в неделю повышающие тонус груди банановые маски. Для этого нужно размять вилкой свежий банан и нанести кашицу на грудь. Через 20 минут снять ее ватным тампоном и ополоснуть грудь теплой водой.

Каждое утро укрепляйте мышцы груди с помощью следующего упражнения: встаньте на шаг от стены и, подняв на уровень груди согнутые в локтях руки, упритесь в стену ладонями так, словно вы намереваетесь ее отодвинуть. Расслабьтесь. Повторите это упражнение 20 раз. Уже после первого занятия вы почувствуете, что ваша грудь стала более упругой.

Рахиль Ли.

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