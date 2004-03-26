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Автор Татьяна Отрадная

При гипотонии болит голова чаще у девушек

Здоровье » Здоровье и профилактика

Каждый год в конце зимы и в начале весны я мучаюсь от головной боли и усталости. Может быть, всему виной пониженное давление — у меня всегда 90 на 60 мм ртутного столба?
Виктория Парамонова, 25 лет, Самара

Болит голова
Болит голова

На вопрос читательницы отвечает частнопрактикующий врач-невропатолог из Москвы Татьяна Семёнова.

"Пониженное давление, или артериальная гипотония, чаще возникает именно у девушек и молодых женщин 18-30 лет. "Верхнее" кровяное давление у них не превышает 90-100 мм рт. ст., а "нижнее" может опускаться до 40-50 мм. Такое состояние бывает как однократным, так и хроническим. Оно обусловлено низким тонусом сосудов. Чаще это происходит после инфекционных заболеваний, нервно-психических напряжений или при недостаточном питании.

Некоторые спокойно живут с этой особенностью организма. Другим гипотония причиняет массу неприятных ощущений. Наиболее часто возникают

  • слабость,
  • сонливость,
  • быстрая утомляемость
  • и головокружение.

Гипотоникам как будто не хватает воздуха, отчего они постоянно зевают.

При низком давлении бывает нелишней выпитая рюмка портвейна

При гипотонии возникают раздражительность, нервозность. Учащается пульс, особенно при физических нагрузках. Наблюдается повышенная чувствительность к жаре и к холоду, а иногда даже случаются обмороки. Все это нередко сопровождается головной болью.

Чтобы устранить слабость, головную боль и прочие проявления гипотонии, бывает достаточно повысить давление. Сделать это можно достаточно простыми способами. Многим помогают продукты, содержащие кофеин, — кофе, крепкий свежезаваренный чай. Правда, современная медицина особо не приветствует эти стимуляторы. Может возникнуть привыкание, зависимость от кофеина.

При низком давлении бывает нелишней выпитая рюмка портвейна. Только лечебная доза не должна превышать 100 граммов в день.

Нормализовать давление помогают спиртовые настойки из трав

Хорошее средство — настойка женьшеня. Это целебное растение укрепляет и тонизирует организм, улучшает работу сердца. Настойку надо принимать по 15-25 капель три раза в день в течение двух недель. Увеличивать дозировку не стоит. В противном случае вы можете столкнуться с перевозбудимостью, бессонницей и головной болью.

При гипотонии подходит и настойка аралии маньчжурской. Она продается в аптеке в готовом виде. Но можно приготовить лекарство и самой, залив измельченные корни 70% спиртом из расчета 1:5. Принимать аралию нужно 2-3 раза в день по 30-40 капель. Гипертоникам и людям с неврологическими заболеваниями она противопоказана.

Настойка аралии
Настойка аралии

Настойки и отвары соцветий бессмертника песчаного, лимонника китайского и татарника колючего также являются средствами от пониженного давления. Их принимают за 30 минут до еды.

Отвары готовятся из расчета 10 граммов на 1 стакан кипятка, настойки — 1:5. Лимонник принимают по 30-40, а бессмертник — по 20-30 капель дважды в день. Татарник пьют чаще, но меньшими дозами. Кроме этих трав, можно попробовать аптечные настойки боярышника и элеутерококка.

Лучше всего подбирать средство экспериментальным путем, так как бывают случаи индивидуальной непереносимости. Несмотря на то что речь идет о травах, их нужно с особой осторожностью назначать будущим мамам.

Хотя при беременности переносить гипотонию совсем тяжко, в идеале от приема настоек нужно воздержаться. Всем другим их принимать можно, но краткими курсами. В остальное время постарайтесь вести активный, здоровый образ жизни.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Гипотония
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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