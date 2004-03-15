Регулярный пилинг для волос борется с их выпадением

Пилинг — так называется особая программа по уходу за волосами. Рассказывает мастер международного класса, арт-директор Московской профессиональной школы парикмахерских и косметических услуг Светлана Толчёнова .

— Насколько эффективен этот модный разрекламированный метод? Можно ли проводить его в домашних условиях?

Пилинг — это программа по очистке кожи головы. Снятие ороговевших старых клеток, уничтожение жирных кислот, накапливающихся на поверхности головы. Он улучшает питание корней волос, усиливает их рост, стимулирует тонус кожи головы, насыщает ее кислородом. Программа направлена на оздоровление волос, восстановление их внешнего вида. Пилинг — один из самых эффективных методов борьбы против выпадения волос. Он абсолютно безвреден, не нарушает естественную структуру волос и предотвращает развитие дерматита на коже головы.

Использовать его могут женщины всех возрастов, с различными типами волос. Пилинг желательно проводить один раз в месяц. Особенно регулярно его стоит делать молодым. Это объясняется более сильными гормональными выбросами кислот, которые как бы блокируют поры кожи головы.

Думаю, что три-четыре процедуры необходимо провести в салоне у опытного специалиста. В дальнейшем их вполне можно делать самостоятельно в домашних условиях. Схема такова.

На влажные чистые волосы наносится специальный состав и не менее получаса подушечками пальцев по специальным линиям массируется кожа головы. Далее волосы и кожа головы обрабатываются специальными шампунями и масками. Вся процедура занимает около часа. В результате кожный покров очищается, а корни волос получают дополнительное питание.

При пилинге парикмахеры пользуются специальными лечебно-витаминными комплексами, которые сегодня предлагают многие ведущие мировые фирмы. В них входят различные витамины и минеральные вещества, биологически активные элементы. И прежде всего витамин D, который активно участвует в обменных процессах, оказывает лечебно-восстановительное действие.

— Пилинг, как я понимаю, изобретение недавнее. Как же раньше обходились женщины? Существовали ли его предшественники?

— Его заменял, например, заваренный черный хлеб. Настоящий черный хлеб, особенно горбушки, заливали крутым кипятком и настаивали в течение суток. Затем получившуюся кашицу тщательно и долго втирали в кожу головы. Эту маску держали не менее часа, смывали и только после этого мыли голову. Иногда ограничивались только маской, без дальнейшего мытья волос, так как комочки размоченного черного хлеба имеют свойство вбирать в себя грязь.

Своеобразным и очень полезным пилингом являются и круговые растирания кожного покрова головы

подогретым касторовым маслом,

соком лука,

взбитыми желтками с добавлением тертого чеснока.

Такой массаж усиливает кровообращение вокруг корней волос, улучшает питание.

— Не кажется ли вам, что количество женщин, сталкивающихся с такими проблемами, как ломкость волос, их выпадение, потеря блеска, неуклонно возрастает? Каковы причины?

— Вы правы, сегодня практически нет женщин, волосы которых не были бы ослаблены. Причины могут быть самыми разными:

неправильный уход,

экология,

нервы,

какое-то заболевание.

Мы сами не бережем волосы. Наши бабушки, когда были юными, исключительно внимательно относились к волосам. Обязательно спали в чепчиках из хлопчатобумажной ткани — чтобы волосы не путались. А под косу прикрепляли атласную или шелковую ленту — чтобы коса не соприкасалась с грубой тканью одежды. Вам придет сейчас в голову выполнять такие меры предосторожности?

Питательные масла и маски для волос

И огромное количество средств по уходу за волосами подтверждает, что это большая проблема. Но и этими средствами мы не пользуемся или пользуемся, но неправильно.

— Вряд ли мы начнем спать в чепчиках. Это, видимо, ушло. Какие же вы можете дать рекомендации по уходу за волосами современным женщинам?

Необходимо беречь волосы от воздействия жарких солнечных лучей и низкой температуры. Нередко, чтобы не испортить прическу, многие женщины ходят без головного убора даже в морозную погоду. Волосы чрезвычайно быстро реагируют на переохлаждение — на морозе они теряют влагу. Нужно четко определить свой тип волос и пользоваться средствами, рекомендованными для вашего типа.

Лучше мыть волосы кипяченой водой или хотя бы ополаскивать ею. Не стоит мыть волосы, особенно травмированные, под сильной струей воды — лучше в тазике или под щадящим несильным душем. Вода должна быть приятной температуры, не холодной, но и не горячей.

Недопустимо втирать в кожу головы и в волосы концентрированный шампунь. Первоначально разведите немного шампуня с водой и этот жидкий состав кончиками пальцев втирайте в голову мягкими круговыми движениями. Любые волосы, даже нормальные, желательно подпитывать. Чтобы волосы восстановили утраченный блеск и здоровый внешний вид, прекрасно помогает маска из кефира или сметаны. Ее накладывают перед мытьем головы на грязные волосы. Из перестоявшего 2-3 дня кефира слейте сыворотку и нанесите оставшуюся густую массу на волосы. Голову закройте целлофановой шапочкой для душа и обмотайте полотенцем. Походите с этой маской не менее часа.

Если ваши волосы начали выпадать, не жалейте прическу, лучше подстригите волосы, хотя бы на несколько сантиметров. Травмированной луковице легче выдержать волосы покороче. Выздоровевшие волосы быстро восстановят желаемую длину.

Спутанные волосы следует расчесывать, не натягивая, мягкими движениями, начиная с кончиков. Многие женщины ошибочно считают, что чем чаще расчесывать волосы, тем лучше. Волосы достаточно расчесывать два-три раза в день. Спокойными равномерными движениями. Они усиливают кровообращение кожи головы и улучшают питание волосяных луковиц.

После каждого мытья головы обязательно пользуйтесь бальзамами-ополаскивателями, соответствующими вашему типу волос. Они имеют защитные свойства и выполняют функцию восстановления природной структуры волос.

Нельзя пересушивать волосы — феном можно пользоваться только изредка. Предпочтительнее естественная сушка волос. С наибольшими проблемами сталкиваются женщины с сухими, тонкими и ломкими волосами. Их нужно мыть очень мягким шампунем, а после мытья ополаскивать водой комнатной температуры. Сухие безжизненные волосы постепенно станут красивыми и блестящими.

Волосы, особенно ослабленные, ни в коем случае нельзя расчесывать мокрыми. После мытья в коже головы открываются кутикулы и корни волос ослаблены. В таком состоянии они очень чувствительны и легко травмируются. Мокрый волос гораздо легче порвать даже легким движением. Волосы стоит сначала подсушить, расправить пальцами, а лишь затем расчесывать.

Проблемные волосы не стоит вытирать энергичными движениями, а сухие — нужно вытирать мягким махровым или вафельным полотенцем. Большая проблема — сухие волосы при жирной коже головы. Такую сложную смешанную структуру волос может определить только профессиональный парикмахер. На корни волос и кожу головы наносится шампунь и ополаскиватель для жирных волос, на сами волосы — средства для сухих волос.

Выбор расчески во многом зависит от длины, качества и структуры волос. Кончики расчески должны быть закругленными и достаточно длинными. Хороши деревянные расчески — дерево не притягивает электричество. Расчески должны быть гигиеничными. Не реже раза в неделю их необходимо тщательно мыть и обдавать кипяченой водой.

Массажные щетки существуют двух видов — волосяные или ворсовые и металлические. Первые — лучше. Щетина должна быть густой и упругой. Металлическими расческами не стоит пользоваться, если у вас крашеные волосы. Металл плохо взаимодействует с химическими красителями. Зубчики хорошей массажной щетки должны заканчиваться пластмассовыми шариками.

Ни пилинг, ни шампуни-ополаскиватели, какими бы качественными они ни были, не помогут, если вы будете неправильно ими пользоваться и относиться к своим волосам без должной заботы и любви.

"Женское здоровье"

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