Инфекционные заболевания ушей - консультация специалиста

На вопросы читательниц об инфекционных заболеваниях ушей отвечает врач-отоларинголог московского медицинского центра "Клиника 31", специалист по грибковым заболеваниям ЛОР-органов профессор Вера Кунельская.

"С моими ушами что-то происходит: меня беспокоит сильный зуд и закладывание, а при нажатии появляется боль. Может, у меня отит или серная пробка?" Зинаида Воронова, Калуга

Ваши жалобы являются скорее всего симптомами другого заболевания ушей — отомикоза. Это инфекционная болезнь, которую вызывают не микробы и не вирусы, а микроскопические грибы.

Однако само появление гриба в ухе не всегда вызывает болезнь. Вредным он становится лишь при определенных условиях: когда у человека снижена сопротивляемость, ослаблен иммунитет.

Это бывает:

при нарушении обмена веществ,

авитаминозе,

хронических заболеваниях,

чаще при диабете.

Также влияют на иммунную систему плохие экологические условия, пища с разными добавками и повышенный радиационный фон. Предрасполагающей причиной отомикоза становится длительное лечение антибиотиками и гормонами. А самыми сильными факторами риска являются травмы уха и влажная ушная среда. Именно поэтому чаще других грибы "подхватывают" любители плавания в море, озере, бассейне.

"На профилактическом осмотре врач предположил, что у меня грибковое заболевание ушей, хотя я почти не испытываю неприятных ощущений. Насколько опасно не лечиться?" Элеонора Воскресенская, Владимирская обл.

Отомикоз — далеко не невинное заболевание, хотя и начинается с довольно "безобидного" зуда в ухе. К постоянному зуду обычно добавляется ощущение заложенности, шума. Появляются выделения черно-коричневого, серого, зеленовато-желтого цвета — в зависимости от вида гриба.

А при обострении возникают боли в ушах и в голове, головокружение. Вы также можете почувствовать, что стали хуже слышать. Когда отомикоз затрагивает только наружное ухо, болевые ощущения выражены не сильно. Но если происходит прободение барабанной перепонки, болезнь достигает и среднего уха. Все это чревато серьезными осложнениями. Поэтому лечение нужно всегда начинать вовремя.

Осмотр ушей

"У меня стало нестерпимо зудеть и побаливать ухо. Могу ли я использовать ушные капли и ставить согревающие компрессы?" Алла Дубровина, Сургут

Нет, таким образом вы можете серьезно себе навредить. Ушные капли и компрессы, которые применяют во время отита, при отомикозе в лучшем случае не помогут, в худшем — вызовут обострение. Дело в том, что большинство ушных капель содержат антибиотики. А эти препараты противопоказаны при грибковой инфекции. Они просто ускоряют распространение "вредителей".

Без уточнения диагноза нельзя делать и компрессы. Тепловое воздействие только усиливает рост грибов. Тем же эффектом обладают камфорное масло и спирт.

"Сначала у меня чесались и болели уши, а теперь покраснели щеки и шея. К какому врачу мне нужно обратиться — к аллергологу или дерматологу?"

Серафима Фофанова, Омск

Поскольку первыми пострадали уши, нужно прежде всего выяснить, нет ли у вас отомикоза. Ведь краснота и кожные высыпания на шее и лице могут быть аллергической реакцией на грибы, "растущие" в ухе. Но аллерголог и дерматолог здесь не помогут. Вам необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Если предполагаемый диагноз подтвердится, кроме противогрибковой терапии вам придется пройти курс лечения аллергии.

"Я регулярно промываю уши с мылом и дополнительно чищу их ватными палочками. Эти меры могут защитить меня от грибковой инфекции?" Екатерина Терентьева, Тамбов

Нет, ваши методы защиты не совсем верны. Многие считают, что отомикоз возникает от грязи. Но это мнение ошибочно. В здоровом ухе происходит самоочищение. Удалять ушную серу не нужно, так как она обладает бактерицидным и противогрибковым действием.

Поэтому отомикоз как раз чаще настигает чистюль, которые тщательной гигиеной лишают уши естественной защиты. Мойте только ушную раковину, но не слуховой проход.

Если вы посещаете бассейн, надевайте купальную шапочку.

По возможности плавайте над водой, а не под водой.

Ни в коем случае не чистите уши палочкой, спичкой или соломинкой.

Так вы можете травмировать кожу и создать благоприятную почву для внедрения и размножения грибов.

Обработка ушей ватной палочкой

"У моего мужа обнаружили отомикоз. Могу ли я от него заразиться и каким путем?" Фаина Доценко, Москва

Да. Например, через общую подушку, полотенце, телефонную трубку, шапку. Но, к счастью, это случается очень редко. Чтобы заразиться грибами, на предмете должно находиться большое количество грибковых спор. Но если у вас крепкая иммунная система и вы правильно понимаете принципы гигиены ушей, заражения бояться не стоит. Так что избегать больного отомикозом совсем не обязательно.

"Моей дочери уже полгода лечат микоз ушей. Перепробовали много разных средств, но ничто не помогло. Неужели от грибка избавиться невозможно? Вера Калашникова, Пушкино

Отомикоз можно вылечить в 90-95% случаев. Только препараты должны быть правильно подобраны. Отомикозы вызывают разные виды грибов. И на каждый из них действует свое, специфическое лечение. А так называемыми универсальными противогрибковыми средствами можно на самом деле лечиться годами.

Прежде чем назначать курс лечения, врач должен провести специальную лабораторную диагностику.

Но не во всех поликлиниках есть необходимые условия для их выполнения. Если средства подобраны правильно,то выздоровление наступает через 2-3 недели от начала заболевания. А бывает, что и за 5 дней. Причем эти сроки касаются даже "запущенных" больных.

"Несколько месяцев назад я переболела грибковой инфекцией уха. Но теперь меня волнует, не повторится ли болезнь снова?" Лидия Краснова, Москва

Как все грибковые заболевания, отомикозы могут повторяться. Грибковые инфекции коварны тем, что у человека не образуется к ним иммунитета, как, например, бывает с корью, ветрянкой, скарлатиной. Эти болезни возникают обычно один раз. К грибам же у человека остается повышенная чувствительность на всю жизнь.

Поэтому тем, кто уже однажды имел с ними дело, нужно быть осторожнее. Не злоупотребляйте антибиотиками, не ковыряйте в ушах и правильно купайтесь.

Повторно напоминает о себе и недолеченный отомикоз.

Хотелось бы порекомендовать всем, кто когда-либо страдал грибковым заболеванием ушей, регулярно посещать ЛОР-врача. Сначала приходите на профилактические осмотры 1 раз в 2 месяца, а потом — 1 раз в год. Недаром говорят, что лучшее лечение — это своевременная профилактика.

Старинный рецепт

1 ст. ложку зверобоя настаивать неделю в 100 мл подсолнечного масла, затем профильтровать. Закапывать при болях и повреждениях в ушах.

"Женское здоровье"

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