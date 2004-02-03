Какую косметику применять перед сном, советуют эксперты красоты

Какие косметические процедуры лучше делать именно перед сном? Что предпринять с вечера, если на следующий день нужно выглядеть особенно хорошо? С этими вопросами мы обратились к мастерам московского салона красоты "Соната".

Долой ночные перекусы и даёшь свою норму сна!

Косметолог Елена Макова:

Чтобы отлично выглядеть, прежде всего необходимо как следует выспаться. Хороший сон уже сам по себе прекрасный косметолог.

Сколько времени нужно провести в объятиях Морфея, чтобы полностью восстановить силы? Хоть и считается, что не меньше восьми часов, но на самом деле у каждого человека своя норма. Одни после семи часов сна чувствуют себя бодро, а другим и десять часов мало. Совет банален, но следовать ему очень важно — старайтесь каждую ночь набирать свою норму сна.

Однако даже достаточный по продолжительности сон не пойдет на пользу внешности, когда он неглубок, тревожен. Если вы не страдаете серьезной формой бессонницы, избавиться от которой можно только с помощью врача, то обеспечить себе спокойный, крепкий сон будет несложно.

Позже чем за два часа до сна и не помышляйте о еде и напитках, особенно если завтра вам важно быть во всей красе.

Во-первых, полные желудок и мочевой пузырь не способствуют безмятежному сну.

А во-вторых, наутро наверняка появятся отеки.

Перед тем как лечь в постель, проветрите спальню и наполните ее ароматом масла лаванды или ладана. Эти масла успокаивают нервы, навевают дрему.

"Снотворные" запахи

"Снотворный" аромат быстро и ненавязчиво окутает комнату, если поместить масло в аромакурильницу. Масла и курильницы продаются в специализированных отделах многих универмагов.

Практически все аромакурильницы устроены по такому принципу: внизу устанавливается свечка, пламя которой слегка подогревает расположенное сверху блюдечко. Блюдце почти доверху заполняется водой. В воду добавляют 3-4 капли масла — не больше, иначе запах будет не расслабляющим, а раздражающим.

Курильницу может заменить обыкновенная электрическая лампочка, если на нее нанести две-три капельки масла. Включенная лампочка будет нагреваться, тем самым усиливая запах и распространяя его по комнате.

Аромакурильницу и лампочку нет необходимости оставлять работающими на всю ночь. За 15-20 минут они создают в воздухе достаточную концентрацию аромата. Не плох и другой способ — капли масла можно нанести на носовой платок и положить его под подушку.

Кстати о подушке. Если она неудобная, о крепком сне не может быть и речи. Лучше почивать на так называемой анатомической подушке. Когда лежишь на ней, сохраняется анатомически правильное положение шейного отдела позвоночника. За счет этого сосуды шеи не пережимаются, и кровоснабжение головы не ухудшается. Это означает, что наутро вам обеспечен хороший цвет лица. И вероятность появления отеков снижается. Сегодня в продаже имеется множество модификаций анатомических подушек.

Ванна и эпиляция на сон грядущий

Теплая ванна вечером — это не только важный этап ухода за телом, но и прекрасный способ успокоиться, настроиться на сон. И косметическое, и психологическое воздействие этой водной процедуры усилится, если добавить в ванну одно из "снотворных" ароматических масел. 3-4 капли ароматического масла смешайте со столовой ложкой кунжутного, оливкового или миндального и добавьте в ванну. Одно ароматическое опускать в воду нельзя — это может вызвать ожог.

Любые кремы для ухода за телом — будь то крем для бюста, антицеллюлитный, увлажняющий или питательный крем для тела — наносят именно на ночь после ванны или душа. Ведь когда вы спите, весь организм расслабляется, и кожа в том числе. Поры открываются и полезные вещества из крема проникают в нее беспрепятственно. Когда же человек бодрствует, его кожа в основном занимается тем, что защищается от ультрафиолета, токсинов и других вредных для нее компонентов окружающей среды. Заодно блокируется и доступ полезных веществ.

Еще больше усилится восприимчивость кожи, если перед нанесением крема сделать пилинг. Еще недавно скрабы для тела в основном были с измельченной ореховой скорлупой. Сейчас это вчерашний день — ведь абразивные частички наносят микротравмы коже. Лучше пользоваться скрабом, который не отшелушивает мертвые клетки, а растворяет их. Обычно в состав таких средств входят фруктовые кислоты.

Если вы поклонница восковой эпиляции, то имейте в виду: эту процедуру тоже желательно проводить перед сном — после вечерней ванны или душа. Ведь после эпиляции на коже остаются хоть и крохотные, но травмы. Восстановление кожи быстрее идет ночью. Кроме того, после восковой эпиляции может возникнуть небольшое раздражение. За ночь оно исчезнет.

Ночная маска

Надеюсь, что это известно всем, но все же напомню: перед сном макияж непременно нужно снимать. Кожу лица обрабатываем очищающим молочком, потом протираем тоником. Специальным средством для снятия косметики с глаз очищаем веки. Всевозможные косметические маски для глубокого очищения кожи лица, так же как и пилинг, лучше делать вечером, после удаления макияжа. Чтобы кожа за ночь могла отдохнуть от достаточно серьезного, хоть и полезного для нее вмешательства.

Каждый вечер после очищения кожи наносим на лицо крем, на котором есть пометка "ночной". Дневной ни в коем случае не подходит — из-за него на утро вы можете проснуться с отеками. Советую не экономить на ночном средстве — каждое утро вы будете ощущать, что крем работал над вашей кожей, пока вы спали.

Кожа вокруг глаз тоже нуждается в ежевечернем уходе. Перед сном на нее нужно наносить крем для век. Большинство подобных средств можно применять и утром и вечером — это указано в аннотации.

Если вы каждое утро обнаруживаете у себя на лице отеки, для вечернего ухода за лицом выбирайте кремы, в которых содержится экстракт конского каштана или арники горной. Эти травы препятствуют образованию отеков, укрепляют сосуды, убирают темные круги под глазами. Если же завтра нужно выглядеть особенно хорошо, стоит воспользоваться косметической новинкой — маской, которая наносится на всю ночь. Правда, подобное средство могут предложить еще очень немногие производители. Не забудьте, что все косметические средства для лица нужно подбирать в соответствии с типом кожи.

Ванны для ног

Мастер по педикюру Галина Лобанова:

Тяжесть, а то и боли в ногах чувствуют под вечер очень многие. Облегчить неприятные ощущения поможет горячая ванночка для ног. В воду советую добавить отвар мяты или шалфея. Если есть противопоказания к горячим ножным процедурам — варикозное расширение вен, критические дни — горячую воду следует заменить на теплую.

После ванночки нанесите на ступни крем. Можно воспользоваться кремом для тела, но лучше тем, что предназначен специально для ног. При повышенной потливости ног понадобиться крем, в состав которого входят экстракты шалфея и/или коры дуба. Необходимое для однократного использования количество крема можно каждый раз смешивать с 1-2 каплями масла чайного дерева. Это масло — отличный антисептик, прекрасно устраняет неприятные запахи. Похожими свойствами, но в меньшей степени, обладают лавандовое и мятное масла.

Вам поможет расслабиться, а крему — быстрее впитаться, самомассаж ног. Особого умения для этого не нужно. Главное, все движения делать по направлению к сердцу. Сначала промассируем каждый пальчик, пройдемся по пяточке, потом по всей подошве. Сначала прикосновения должны быть легкими, поглаживающими, а потом более ощутимыми. На ночь желательно надеть носочки из мягкого натурального волокна. Крем в таких условиях будет действовать эффективнее. Кроме того, во время сна организм охлаждается, и этот процесс начинается с ног. Можно даже проснуться, если ногам вдруг стало холодно.

Если выдался особенно тяжелый день и ноги сильно отекли — подложите под них подушку или валик так, чтобы ваши пяточки были на 10-15 сантиметров выше сердца. На утро об отеках вы забудете. Пару раз в неделю после ножной ванночки боремся с участками огрубевшей кожи на ногах. Скраб для ног, кофейную гущу или крупную морскую соль наносим на подошвы. Затем педикюрной теркой или пемзочкой круговыми движениями удаляем ороговевшие клетки кожи.

Если нужно быстро привести кожу стоп в порядок, то после пилинга на слегка влажные ноги нужно нанести маску. Затем ноги по щиколотку нужно завернуть в целлофановый пакет или полотенце. Выждав указанное в аннотации время, маску смывают и наносят крем. В продаже есть увлажняющие, питающие, дезодорирующие маски для ног.

Рука руку моет

Мастер по маникюру Михаил Попов:

Когда все дела сделаны, и вы уже готовы улечься в кровать, уделите несколько минут своим рукам. В это время уход за ними — самый благодарный. Потому что в течение как минимум восьми часов вы не будете соприкасаться ни с какими жидкостями, а значит, крему для рук ничто не угрожает и он может спокойно увлажнять, питать, разглаживать кожу.

Крем для рук нужно наносить каждый вечер. Но не просто намазывать или втирать его, а делать легкий массаж, стараясь не растягивать кожу. От кончиков пальцев к ладони, потом как следует промассировать ладонь, кисть с тыльной стороны. Напоминаю — по направлению к сердцу. Такой массаж улучшает кровообращение, а значит увеличивает приток к коже полезных веществ.

Если кожа рук очень сухая, то крем для рук можно чередовать с ромашковым маслом. В слегка подогретое масло нужно опустить кисти рук на 5-10 минут. Затем вытереть руки бумажной салфеткой и на всю ночь надеть тонкие хлопчатобумажные перчатки.

Раз в неделю ногти требуют особого ухода. Снимите лак. Сделайте теплые ванночки для ногтей с морской солью. А потом смажьте каждый ноготок долькой лимона. Эти процедуры укрепляют ногтевую пластину, но, к сожалению, не избавляют ее от расслаивания. Поэтому затем нужно покрыть ногти любым лечебным средством, содержащим витамины. Сегодня подобные средства широко представлены в продаже. Что касается маникюра, без которого уход за руками, конечно же, не полон, то его лучше доверить мастеру.

Екатерина КОВАЛЕВА

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.