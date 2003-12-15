С лекарствами связано множество заблуждений относительно их применения. Что правда, а что чистейшие выдумки?
Лекарства могут быть несовместимы друг с другом. Чаще всего встречается фармакологическая несовместимость. Иногда она полезна. Например, атропин незаменим при отравлениях ядом мухомора. Но, в основном, несовместимость лекарств мешает. Очень часто несовместимыми бывают антибиотики. Их не следует без необходимости сочетать с
препаратами.
Известно, что одни и те же медикаменты несколько по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных женщин. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как
ниже у женщин, чем у мужчин, а
наоборот.
Обычные таблетки действительно необходимо сначала измельчить. Но разжевывать таблетки, покрытые специальными оболочками, нельзя. Они просто перестанут действовать. Существует и опасность нежелательных побочных реакций. Например, при измельчении покрытых оболочкой таблеток возможно усиление их раздражающего действия на желудок. Относится это к таким лекарствам, как
Все лекарства действительно нужно запивать. Но не чем угодно. Для эритромицина лучше подходят
для индометацина и резерпина -
для кофеина, теобромина и теофиллина -
Препараты кальция и эритромицин нельзя запивать кислыми соками, а тетрациклин - молоком.
Много хлопот доставляет аспирин. Его лучше запивать какой-либо щелочной минеральной водой - Боржоми или Ессентуки № 4.
Наиболее выгодно во всех отношениях принимать лекарства натощак. Но некоторые из них глотают до еды не потому, что так выгоднее, а потому, что иначе нельзя. Например,
разрушаются в кислой желудочной среде.
Препараты кальция, принятые после еды, могут образовывать с кислотами пищи нерастворимые осадки.
образуют такие же осадки с желчью.
Препараты ландыша и строфанта весьма чувствительны к пищевым сокам - принятые вместе с пищей, они вместе с ней и перевариваются.
Есть лекарства, которые следует принимать непосредственно во время еды. Они помогают желудку переваривать пищу. К ним относятся и сам желудочный сок, и его препараты -
Вместе с едой необходимо принимать лекарства, подлежащие перевариванию. Это препараты
Во время еды приходится принимать
Существуют так называемые противокислотные средства -
прием которых должен быть приурочен к моменту, когда желудок пустеет, а соляная кислота продолжает выделяться, то есть через час-два после окончания еды.
Многие лекарства имеют одну и ту же лечебную основу, но выпускаются под разными названиями. Они называются лекарствами-синонимами. Жаропонижающее средство парацетамол продается как
Противоаллергический препарат тавегил есть не что иное, как
а известный гипертоникам клофелин выпускается под названиями
Лекарства-синонимы отличаются друг от друга либо только названием, либо несущественными для лечебного действия добавками.
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