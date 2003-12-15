6 заблуждений о лекарствах

С лекарствами связано множество заблуждений относительно их применения. Что правда, а что чистейшие выдумки?

Можно одновременно принять сразу несколько лекарств?

Лекарства могут быть несовместимы друг с другом. Чаще всего встречается фармакологическая несовместимость. Иногда она полезна. Например, атропин незаменим при отравлениях ядом мухомора. Но, в основном, несовместимость лекарств мешает. Очень часто несовместимыми бывают антибиотики. Их не следует без необходимости сочетать с

жаропонижающими,

снотворными,

антигистаминными

препаратами.

Лекарства одинаково действуют на всех людей?

Известно, что одни и те же медикаменты несколько по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных женщин. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как

эритромицин,

верапамил,

диазепам,

ниже у женщин, чем у мужчин, а

анаприлина

и тазепама -

наоборот.

Перед тем как проглотить таблетку, ее обязательно нужно разжевать

Обычные таблетки действительно необходимо сначала измельчить. Но разжевывать таблетки, покрытые специальными оболочками, нельзя. Они просто перестанут действовать. Существует и опасность нежелательных побочных реакций. Например, при измельчении покрытых оболочкой таблеток возможно усиление их раздражающего действия на желудок. Относится это к таким лекарствам, как

вольтарен,

индометацин,

диазолин,

реопирин,

ибупрофен,

бонафтон.

Запивать лекарства лучше простой водой

Все лекарства действительно нужно запивать. Но не чем угодно. Для эритромицина лучше подходят

щелочные минеральные воды

или молоко,

для индометацина и резерпина -

молоко,

для кофеина, теобромина и теофиллина -

кислые соки.

Препараты кальция и эритромицин нельзя запивать кислыми соками, а тетрациклин - молоком.

Много хлопот доставляет аспирин. Его лучше запивать какой-либо щелочной минеральной водой - Боржоми или Ессентуки № 4.

Лекарства нужно принимать после еды

Наиболее выгодно во всех отношениях принимать лекарства натощак. Но некоторые из них глотают до еды не потому, что так выгоднее, а потому, что иначе нельзя. Например,

эритромицин

и пенициллин

разрушаются в кислой желудочной среде.

Препараты кальция, принятые после еды, могут образовывать с кислотами пищи нерастворимые осадки.

Неомицин,

нистатин

и полимиксин

образуют такие же осадки с желчью.

Препараты ландыша и строфанта весьма чувствительны к пищевым сокам - принятые вместе с пищей, они вместе с ней и перевариваются.

Есть лекарства, которые следует принимать непосредственно во время еды. Они помогают желудку переваривать пищу. К ним относятся и сам желудочный сок, и его препараты -

пепсин,

фестал,

дигестал,

энзистал.

Вместе с едой необходимо принимать лекарства, подлежащие перевариванию. Это препараты

сенны,

коры крушины,

корня ревеня

и плодов жостера.

Во время еды приходится принимать

хинидин,

некоторые мочегонные,

эуфиллин,

энтеросептол,

левомицетин.

Существуют так называемые противокислотные средства -

викалин,

викаир,

окись магния,

прием которых должен быть приурочен к моменту, когда желудок пустеет, а соляная кислота продолжает выделяться, то есть через час-два после окончания еды.

Лекарства от известных производителей лучше

Многие лекарства имеют одну и ту же лечебную основу, но выпускаются под разными названиями. Они называются лекарствами-синонимами. Жаропонижающее средство парацетамол продается как

панадол,

тайленол,

эффералган.

Противоаллергический препарат тавегил есть не что иное, как

клемастин,

а известный гипертоникам клофелин выпускается под названиями

гемитон,

катапресан

и хлорфазолин.

Лекарства-синонимы отличаются друг от друга либо только названием, либо несущественными для лечебного действия добавками.

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