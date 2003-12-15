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Автор Марина Лебедева

6 заблуждений о лекарствах

Здоровье

С лекарствами связано множество заблуждений относительно их применения. Что правда, а что чистейшие выдумки?

6 заблуждений о лекарствах

Можно одновременно принять сразу несколько лекарств?

Лекарства могут быть несовместимы друг с другом. Чаще всего встречается фармакологическая несовместимость. Иногда она полезна. Например, атропин незаменим при отравлениях ядом мухомора. Но, в основном, несовместимость лекарств мешает. Очень часто несовместимыми бывают антибиотики. Их не следует без необходимости сочетать с

  • жаропонижающими,
  • снотворными,
  • антигистаминными

препаратами.

Лекарства одинаково действуют на всех людей?

Известно, что одни и те же медикаменты несколько по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных женщин. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как

  • эритромицин,
  • верапамил,
  • диазепам,

ниже у женщин, чем у мужчин, а

  • анаприлина
  • и тазепама -

наоборот.

Перед тем как проглотить таблетку, ее обязательно нужно разжевать

Обычные таблетки действительно необходимо сначала измельчить. Но разжевывать таблетки, покрытые специальными оболочками, нельзя. Они просто перестанут действовать. Существует и опасность нежелательных побочных реакций. Например, при измельчении покрытых оболочкой таблеток возможно усиление их раздражающего действия на желудок.  Относится это к таким лекарствам, как

  • вольтарен,
  • индометацин,
  • диазолин,
  • реопирин,
  • ибупрофен,
  • бонафтон.

Запивать лекарства лучше простой водой

Все лекарства действительно нужно запивать. Но не чем угодно. Для эритромицина лучше подходят

  • щелочные минеральные воды
  • или молоко,

для индометацина и резерпина -

  • молоко,

для кофеина, теобромина и теофиллина -

  • кислые соки.

Препараты кальция и эритромицин нельзя запивать кислыми соками, а тетрациклин - молоком. 

Много хлопот доставляет аспирин. Его лучше запивать какой-либо щелочной минеральной водой - Боржоми или Ессентуки № 4.

Лекарства нужно принимать после еды

Наиболее выгодно во всех отношениях принимать лекарства натощак. Но некоторые из них глотают до еды не потому, что так выгоднее, а потому, что иначе нельзя. Например,

  • эритромицин
  • и пенициллин

разрушаются в кислой желудочной среде.

Препараты кальция, принятые после еды, могут образовывать с кислотами пищи нерастворимые осадки.

  • Неомицин,
  • нистатин
  • и полимиксин

образуют такие же осадки с желчью.

Препараты ландыша и строфанта весьма чувствительны к пищевым сокам - принятые вместе с пищей, они вместе с ней и перевариваются.

Есть лекарства, которые следует принимать непосредственно во время еды. Они помогают желудку переваривать пищу. К ним относятся и сам желудочный сок, и его препараты -

  • пепсин,
  • фестал,
  • дигестал,
  • энзистал.

Вместе с едой необходимо принимать лекарства, подлежащие перевариванию. Это препараты

  • сенны,
  • коры крушины,
  • корня ревеня
  • и плодов жостера.

Во время еды приходится принимать

  • хинидин,
  • некоторые мочегонные,
  • эуфиллин,
  • энтеросептол,
  • левомицетин.

Существуют так называемые противокислотные средства -

  • викалин,
  • викаир,
  • окись магния,

прием которых должен быть приурочен к моменту, когда желудок пустеет, а соляная кислота продолжает выделяться, то есть через час-два после окончания еды.

Лекарства от известных производителей лучше

Многие лекарства имеют одну и ту же лечебную основу, но выпускаются под разными названиями. Они называются лекарствами-синонимами. Жаропонижающее средство парацетамол продается как

  • панадол,
  • тайленол,
  • эффералган.

Противоаллергический препарат тавегил есть не что иное, как

  • клемастин,

а известный гипертоникам клофелин выпускается под названиями

  • гемитон,
  • катапресан
  • и хлорфазолин. 

Лекарства-синонимы отличаются друг от друга либо только названием, либо несущественными для лечебного действия добавками.

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Как принимать лекарства
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы магний лекарства парацетамол беременность
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