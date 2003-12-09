Можно ли вылечить заикание у детей?

Двенадцать их ста малышей в той или иной степени страдают расстройствами речи. Причем многие — с раннего детства. Сегодня об этой проблеме рассказывает руководитель Федерального центра патологии речи и нейрореабилитации, член-корреспондент Российской академии образования, профессор В. М. ШКЛОВСКИЙ.

Заикание у детей

— Виктор Маркович, отчего возникают такие расстройства?

Причины возникновения расстройства

— Если говорить о первопричинах этих нарушений, то чаще всего они бывают связаны с токсикозами или какими-то иными заболеваниями мамы в период беременности, неудачными родами, при которых возникает:

асфиксия

нейроинфекции

высокотемпературные заболевания младенцев

Во всех названных случаях оказываются поврежденными структуры мозга, которые ведают развитием ребенка. И тогда можно опасаться всевозможных расстройств речи, связанных с задержками физического и психического развития детишек.

Кроме того, малыши очень часто падают и ударяются головками.

Вначале это как будто не имеет никаких последствий. А потом у ребенка может появиться гематома и, как следствие, — нарушение высших психических функций.

Много несчастий происходит на улицах:

автомобильные катастрофы

наезды

травмы на детских площадках

Это очень тяжелые случаи, и нам приходится долго и мучительно заниматься с пострадавшими.

— Могут ли родители как-то повлиять на этот процесс?

Как родители могут помочь малышу

— Безусловно. Первые слова обычно ребенок произносит в девять — десять месяцев.

После года он уже знает довольно много слов, у него появляется фразовая речь. В случаях, когда этого не происходит, задача педиатра, не теряя драгоценного времени, направить такого малыша, во-первых, к детскому невропатологу и, во-вторых, к логопеду, который обязан с этим ребенком работать.

Но, к сожалению, очень часто логопеды родителям заявляют, что "это само пройдет", и на том успокаиваются.

Коррекционные занятия с ребенком — очень сложный процесс как для логопеда, так и для него самого. Малыш должен научиться:

слушать и запоминать, что ему говорят

артикулировать

грамматически правильно строить фразы.

Кстати, родителям нужно непременно присутствовать на этих занятиях, учиться у логопедов их методам работы с детьми, чтобы заниматься с ними и дома.

И вот только тогда можно достигнуть серьезных успехов, подготовить ребятишек к школе.

— А что происходит, если родители при задержках речи у малышей не сразу обращаются к педиатру или верят логопеду, что "это пройдет" само собой?

— У нас в стране отработана система: ребенок проходит в поликлинике консультативный прием, и, если обнаруживается какое-либо отклонение, его посылают на медико-педагогическую комиссию. А комиссия, если есть в том необходимость, дает ему направление в специализированный детский садик.

Первые слова обычно ребенок произносит в девять — десять месяцев

Раньше, чтобы малыш попал в такой садик, нужно было ждать, когда ему исполнится пять лет, сейчас туда принимают с двух-трех лет. Но в процессе хождения по всем этим приемам и комиссиям упускается момент, ведь лечение нужно начинать как можно раньше.

Теперь в некоторых школах — и в Москве, и в других городах — существуют специальные коррекционные классы, где программа ведется в более замедленном темпе. Вместо того, чтобы учиться или, точнее, мучиться в первом и втором классах, ребенок за два года спокойно проходит программу первого класса.

Но зато дальше он выравнивается и идет в массовую школу.

Заикание у детей

— А излечимо ли заикание?

— Это тоже очень во многом зависит от родителей. Заикание может появиться у ребенка и в два года, и в три, и в четыре.

Как только обнаруживаются его первые признаки, буквально в тот же день нужно обратиться к специалисту.

Когда возникает заикание, малыш начинает повторять слоги или целые слова. Он торопится высказать свою мысль, а у взрослых не хватает терпения его выслушать. Ребенок начинает нервничать, у него нарушаются дыхание, произносительная функция, артикуляторная функция

В зависимости от патогенетических механизмов, лежащих в основе судорожных запинок, выделяют 2 формы заикания у детей:

Невротическую (логоневроз)

В основе невротического заикания у детей лежат сильные психотравмирующие переживания, поэтому нарушение речи возникает остро, практически одномоментно. В этом случае родители, как правило, точно указывают время появления заикания у ребенка и его причину.

Неврозоподобную

Неврозоподобное заикание связано с органическим поражением нервной системы.

Затруднения с речью усугубляются, и исправить потом это безумно трудно.

Кстати, особенно часто подобное случается в интеллигентных семьях. Очень озабоченные своим делом родители не обращают внимания на нарушения в речи ребенка, и в результате он становится инвалидом. Потому что заикание — это инвалидность.

При правильной организации лечебно-оздоровительной работы у большинства детей заикание полностью исчезает.

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