Уход за новорожденным ребёнком

Трудности, связанные с уходом за новорожденным ребенком, зачастую вызывают огромное количество вопросов. В ожидании ребенка, практически каждая женщина, изучает информацию о первых днях жизни малыша. Однако, первые вопросы возникают сразу после выписки, поэтому о том, как правильно ухаживать за новорожденным младенцем и его нежной кожей, узнаем в нашей статье.

Уход за новорожденным

Вот что советует неопытным мамам врач-педиатр — Марина Бечербиевна АЛБЕГОВА.

1. Использовать для купания новорожденного отвары лекарственных трав

"Хлорированная вода, которая течет из наших кранов, может вызвать раздражение на коже младенца. Поэтому мы советуем на протяжении первого и даже второго месяцев его жизни использовать для купания кипяченую воду с небольшими добавками отваров лекарственных трав. Это может быть ромашка, череда, кора дуба или чистотел" — советует Марина Бечербиевна.

Для профилактики раздражений после ванночки очень полезно протереть кожу малыша специальным детским маслом, которое теперь продается в аптеке.

Можно использовать вазелиновое масло, даже подсолнечное или оливковое, но предварительно его нужно простерилизовать, то есть прокипятить на огне.

Если кожа ребенка склонна к повышенной влажности, то более полезны детские присыпочки, которые ее сушат.

Особенно хорошо нужно обрабатывать присыпками складочки, где кожа больше всего потеет и скапливается влага.

Подмывать младенцев можно обычной проточной водой под душем, но при очень чувствительной коже тоже лучше завершить ополаскивание водой с травами.

Как правильно купать новорожденного ребенка

Купание проводится ежедневно. К этому моменту у родителей должны быть готовы:

детская ванночка;

водяной градусник;

детское полотенце;

детский крем, присыпка и вазелиновое масло;

средства для обработки пупочной ранки;

ватные палочки;

лёгкая шапочка и носочки;

пелёнки.

Подмывая девочку, держите ее так, чтобы промежность находилась верху, а вода текла спереди назад — тогда флора из кишечника не попадет в мочевые пути.

Едва на коже ребенка появится опрелость, нужно немедленно посадить малыша в ванночку или подмыть водой со слабым раствором марганцовки, или с теми же травяными отварами. Затем обработать пострадавший участок детской присыпкой.

Травяной отвар обязательно должен быть свежим. Мы рекомендуем мамам готовить его по утрам и заливать в большой термос, тогда это целебное средство всегда будет у вас под рукой.

Мальчиков можно держать на руке в любом удобном для Вас положении, но чаще всего — животиком вниз.

2. Прочищать носик

Слизистый секрет в носоглотке у каждого малыша выделяется по-своему, и если одному ребенку прочищать носик требуется два-три раза в день, то другому — пореже.

Делается это обычным ватным тампончиком. Лучше всего, конечно, купить в аптеке специальные палочки с такими тампончиками на двух концах.

Но можно воспользоваться испытанным "бабушкиным" методом — навертеть ватку на обычную спичку или другую тонкую палочку, деревянную или пластмассовую, но только не металлическую.

Как правильно чистить носик новорожденному

Палочка не должна быть острой на конце, а ватки должно быть достаточно, чтобы исключить любую опасность травмирования палочкой очищаемой поверхности. Ватку следует закрепить так, чтобы она не соскочила с палочки и не осталась в носовых ходах малыша.

Вводить ватный тампон глубоко в носик ребенка ни в коем случае не следует. Мама должна удалить только те корочки, которые образовались на видимых участках носовых ходов.

Если корочки успели подсохнуть и пристать к слизистой оболочке, то никогда не старайтесь их "отковыривать".

В таких случаях ватный тампон нужно смочить маслом — специальным, которое используется для ухода за кожей младенца, или обычным растительным.

Подсолнечное или, скажем, оливковое масло перед процедурой нужно простерилизовать. Лучше всего, если вы заранее прокипятите какое-то количество растительного масла и будете держать его для подобных целей в стерильном флаконе. Под действием масла корочки в носу размягчатся, и удалить их вам не составит никакого труда.

3. Промывать глазки

У здорового ребенка корочки во внутренних углах глаз образуются не так часто и особых забот мамам, как правило, не доставляют.

Однако для некоторых совсем уж маленьких ребятишек, особенно недоношенных и ослабленных, характерно особое состояние, которое называется "дакриоцистит новорожденного".

Дело в том, что у плода в слезном канале имеется пленочка, которая отпадает к моменту рождения младенца.

Случается и так, что она остается на месте, закупоривает выход из слезного канала, и естественного увлажнения глаза у ребеночка не происходит. На такие глаза очень часто "садится" инфекция, и в течение трех-четырех месяцев конъюнктивиты следуют один за другим.

При первых же признаках воспаления нужно немедленно показать малыша окулисту.

Бывает достаточно убрать эту мембранку, — а процедура эта достаточно простая, — и глазик становится здоровым.

Чтобы промыть глазик младенца, нужно обмакнуть ватный тампон в кипяченую воду, а еще лучше — в отвар ромашки, и провести этим влажным тампоном от наружного края глаза к внутреннему. Если глазки здоровые, то делать это чаще одного раза в день не следует.

4. Ухаживать за волосиками

Очень часто на головках у грудничков, — там, где у них волосики, — можно обнаружить корочки. Иногда они образуются в результате интенсивного отшелушивания эпителия, а нередко могут быть проявлениями диатеза.

Мамы их стараются всеми способами поскорее удалить — расческами, щеточками, даже пальцами. Делать этого ни в коем случае нельзя.

А что можно? После мытья головы ребенка, когда она еще влажная, возьмите ватный тампон, обмакните его в прокипяченное масло и очень аккуратно проведите тампончиком против роста волос. Корочки в таком случае размягчаются, и часть их можно удалить. Не старайтесь убрать корочку за один раз, иначе вы травмируете кожу малыша, и "болячки" станут образовываться еще сильнее. После нескольких сеансов, если вы будете достаточно осторожны, кожа на головке младенца станет чистенькой.

5. Обрезать ноготки

Ни в коем случае нельзя обрезать ноготочки под самый "корень", в таких случаях опасность травмирования пальчиков особенно велика.

При любой случайной травме к пострадавшему месту нужно приложить ватку, смоченную спиртом, или любым другим дезинфицирующим средством, имеющимся в вашей аптечке. Но лучше, конечно, до этого не доводить.

Как правильно обрезать ногти новорожденному

6. Ухаживать за пупочной раной.

В среднем, пупочная рана новорожденного заживает около полутора-двух недель. В этот период не рекомендуется пользоваться ватными дисками и палочками, во избежании попадания мелких волокон в еще не зажившую рану.

Если не обрабатывать ранку, то она может воспалиться. До того, как отвалится остаток пуповины, его необходимо обрабатывать антисептическим раствором. Это может быть перекись водорода или хлоргексидин. Обработка должна осуществляться ежедневно.

Ежедневный утренний уход

После выписки каждое утро новорожденного младенца должно начинаться с умывания. Для этого ватный диск окунают в кипяченую теплую воду и отжимают, после чего влажным диском протирают:

Личико малютки.

Глазки крохи. Начинать стоит от внешнего края глаза по направлению к носу. Движения должны быть мягкими без нажима. Для каждого глаза надо использовать отдельный диск.

Ушки младенца. Протирать нужно и за ушками и саму раковину.

Шею малыша.

Кроме того, мама должна ежедневно осматривать кожу младенца на предмет воспаления и покраснения. При появлении опрелостей малютке показаны воздушные ванны и специальные косметические средства.

Ухаживать за новорожденным ребенком непросто: новоиспеченным родителям потребуется время, чтобы уход за младенцем вошел в привычку. Однако общение с малышом приносит огромное количество радости и улыбок, а соблюдение основных принципов вышеперечисленных процедур, позволяет выработать у него иммунитет.

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