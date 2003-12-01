Склерозирующая пена избавит от варикоза: лишь несколько уколов в вену

В лечении варикоза сделан еще один шаг вперед: достаточно нескольких "уколов" в вену так называемой склерозирующей пены — и болезнь отступает.

Pravda.Ru об этом рассказал врач-хирург Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве РФ, флеболог Центра реабилитации г. Обнинска Калужской области Юрий Паршутин.

Преимущества склеротерапии пеной

Суть новой методики в том, что пена под контролем ультразвука вводится в больную вену, и ток крови в этом участке прекращается. Как правило, после непродолжительного курса лечения на месте вздувшейся вены почти ничего не остается.

В сравнении с другими методами у склеротерапии есть еще целый ряд преимуществ:

это возможность избавиться от варикозных вен без хирургического вмешательства, которое многих пугает;

быстрота лечения.

У вас даже нет необходимости ложиться в больницу — болезнь лечится амбулаторно, и вы можете продолжать работать. А также, и это особенно привлекает женщин, — хороший косметический эффект. При хирургической перевязке или удалении варикозных вен, как правило, неизбежны неприглядные шрамы. Теперь этой неприятности можно избежать.

- А как насчет осложнений и побочных эффектов?

— Вообще, теоретически компрессионной склеротерапии поддается большинство вен. И все-таки вопрос о применении этого метода, в том числе и с помощью новой пены, решается в индивидуальном порядке. Здесь играют роль:

особенности венозной системы каждого конкретного человека;

распространенность варикоза;

общее состояние вен.

В начале лечения необходимо тщательное обследование, к примеру, с помощью ультразвукового сканирования — тоже одно из последних достижений в области флебологии. И лишь затем решается вопрос, целесообразно ли вводить это лекарство в больную вену.

Несмотря на относительную безопасность, некоторые побочные эффекты и осложнения все-таки не исключены. К примеру, при попадании лекарства под кожу в месте укола может возникнуть очаг воспаления, изредка бывают кожные некрозы. Случаются и пигментации кожных покровов, и мигрени, и крапивница.

Впрочем, эти осложнения через некоторое время могут пройти самостоятельно. А если нет, то, как показала практика, доктор в состоянии справиться с ними быстро и безболезненно.

У некоторых людей после лечения может возникнуть поверхностный варикоз. В таком случае всё, что потребуется, — это столь же непродолжительный повторный курс. Тогда как осложнения после операции неизбежно влекут за собой повторное хирургическое вмешательство, а значит, и повторную госпитализацию.

Но есть небольшая категория людей, которым уколы в больную вену вообще противопоказаны:

проявление аллергических реакций;

неспособность поддерживать достаточный двигательный режим после процедуры;

избыток подкожной жировой клетчатки.

Это все аргументы "против".

У некоторых людей после лечения может возникнуть поверхностный варикоз

Так что рассматривать склеротерапию как панацею от любого варикоза нельзя ни в коем случае — подход к лечению должен быть индивидуальным.

Болезненность склеротерапии пеной

— Насколько болезненна эта процедура?

— Введение лекарства в больную вену требует навыка. При правильном выполнении эта процедура не приносит боли, так как используются тонкие иглы. Иногда появляется легкое жжение по ходу вены, но затем оно быстро проходит.

Сразу после уколов нога забинтовывается эластическим бинтом. После этого обязательна 30-минутная ходьба. В течение 3-7 суток придется ходить с этим бинтом круглосуточно. Следующую неделю можно пользоваться лечебным трикотажем лишь днем. А затем доктор решит, следует ли делать повторные инъекции, и назначит дальнейший режим бинтования — в зависимости от эффекта и плана лечения.

Скажу сразу, что далеко не всегда удается все сделать за один раз. И все-таки результат, который достигается, значительно выше, чем при любых других методах лечения варикоза.

При начальных стадиях варикозной болезни полезна следующая процедура.

Делайте на ночь компрессы из молочной сыворотки: смочите в ней марлю, оберните участки с расширенными венами и прикройте бумагой для компресса. Утром смойте сыворотку холодной водой. Вместо сыворотки можно применять компресс из перемолотых листьев конского каштана.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.